Futura Alfa Romeo GTV: in Francia la immaginano in stile Peugeot e dicono sarà prodotta a Melfi

Dalla Francia arriva la voce secondo cui nel 2028 la gamma di Alfa Romeo si potrebbe arricchire con un modello inaspettato. Si tratterebbe della futura Alfa Romeo GTV che tornerebbe nella gamma del Biscione come una sorta di versione premium di Alfa Romeo della Peugeot e-408. L’indiscrezione è stata lanciata nelle scorse ore dal rinomato magazine automobilistico francese L’Automobile magazine che di solito è bene informato quando si tratta di questioni legate al gruppo Stellantis specie se c’è qualche legame con la Francia come nel caso di una nuova GTV in salsa Peugeot.

Il progetto Opel Experimental genererà la futura Alfa Romeo GTV? In Francia ne sono convinti

A quanto pare la futura Alfa Romeo GTV arriverebbe sul mercato al posto del progetto Opel Experimental che invece come sappiamo sarebbe stato accantonato. Dunque non si tratterebbe di una berlina coupé come qualcuno aveva ipotizzato in precedenza ma di una sorta di berlina a ruote alte in stile fastback.

Riguardo all’Opel Experimental, durante la sua leadership di Stellantis, Carlos Tavares aveva deciso di fermare il progetto, ritenendo che questo tipo di veicolo non fosse coerente con la strategia del marchio Opel, dove la redditività e la razionalità devono essere i principi fondamentali, in particolare in un contesto come quello di Blitz, dove tali valori sono ancora più cruciali all’interno del gruppo.

GTV è un nome famoso nella storia del marchio del biscione. Designando innanzitutto una coupé dalla silhouette filante disegnata da Giorgietto Giugiaro all’interno della sua nuova struttura all’epoca Italdesign, l’Alfetta GTV (tipo 116) commercializzata dal 1974 al 1987.

La terza generazione della GTV dovrebbe fare il suo debutto entro il 2028, rappresentando un nuovo capitolo per il marchio Alfa Romeo. Questo modello beneficerà dell’ingegneria avanzata e della produzione presso lo stabilimento di Melfi in Italia, lo stesso utilizzato per veicoli tecnicamente affini come la DS Numero 8 e la Lancia Gamma. Con queste auto infatti la vettura condividerà la piattaforma STLA medium.

Sotto il cofano, la futura Alfa Romeo GTV sarà disponibile esclusivamente in versione elettrica, offrendo varianti singole e a doppia motorizzazione per garantire una gamma completa che si integrerà perfettamente con le future versioni elettriche della Giulia e della Stelvio. Per rassicurare i fedeli appassionati del marchio, Alfa Romeo enfatizzerà l’autonomia delle sue nuove vetture, con la possibilità di percorrere fino a 800 km con una singola ricarica, rispondendo così alle esigenze di prestazioni e efficienza per un’esperienza di guida di lunga durata.