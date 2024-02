Opel Experimental: in un video le sue innovative tecnologie di illuminazione

L’avveniristica Opel Experimental, svelata al pubblico per la prima volta dal CEO Florian Huettl durante l’IAA Mobility di Monaco di Baviera lo scorso anno, offre uno sguardo proiettato verso il futuro del marchio. Opel Experimental incarna questa energia tedesca nel video “Painting with Light”, che trasporta gli spettatori in un’atmosfera notturna e rivela le tecnologie luminose del futuro. Allo stesso tempo, evidenzia che le future innovazioni luminose andranno oltre la mera illuminazione stradale e dell’ambiente circostante. Queste tecnologie non solo aumenteranno la sicurezza e il comfort, ma susciteranno anche emozioni.

Opel Experimental: il concept innovativo mostra il futuro del marchio

Offrire ai clienti tecnologie di illuminazione all’avanguardia è una tradizione radicata per Opel. Questo è evidente nel costante progresso dei fari a matrice IntelliLux LED Matrix e Pixel Light, disponibili su numerosi modelli come Opel Corsa, Astra, Mokka, Grandland e il nuovo Opel Combo. Grazie ai fari adattivi IntelliLux LED, i conducenti Opel godono sempre di una visione ottimale durante la guida notturna, garantendo al contempo di non abbagliare gli altri utenti della strada.

“Stiamo facendo enormi progressi nello sviluppo”, afferma Philipp Röckl, Global Lead Complex Lighting in Stellantis. “Un paio d’anni fa, potevamo solo oscurare singoli ‘blocchi di luce’, ma ora siamo in grado di individuare le aree da nascondere con maggiore precisione e in modo fluido”. Questo è reso possibile anche grazie ai sistemi di pixel HD basati su micro-LED, che offrono una risoluzione ancora più elevata rispetto al passato e un’elevata efficienza energetica. “Inoltre, nel futuro dovremo considerare la luce in modo digitale. I moduli di controllo standard dell’illuminazione non sono più sufficienti, dato il crescente numero di pixel. Già stiamo lavorando su architetture veicolari che permettano la rappresentazione grafica della luce”, conclude Röckl.

Nel video “Painting with Light”, la Opel Experimental illustra anche come la tecnologia dell’illuminazione del futuro possa migliorare in modo straordinario la visibilità. Grazie a coinvolgenti tecnologie di sicurezza digitali, vetture come questa sono in grado di riconoscere i pedoni in modo rapido e preciso. Utilizzando la realtà aumentata, vengono visualizzati segnali di avvertimento e altri messaggi importanti per i conducenti e gli utenti della strada attraverso ologrammi, garantendo una maggiore sicurezza su strada.

“La nostra visione è quella di ottimizzare la luce non solo per il conducente, ma anche per le telecamere, in modo che, grazie all’intelligenza artificiale, possano riconoscere persone e animali con ancora maggiore precisione”, spiega Röckl. “L’illuminazione, la tecnologia delle telecamere e dei sensori, insieme agli algoritmi, devono collaborare per il futuro sviluppo, consentendo alle capacità predictive e di miglioramento della sicurezza dell’auto di essere ottimizzate in ogni situazione”.

Opel ha già dimostrato, con la pluripremiata Opel Manta GSe, come i segnali luminosi possano suscitare emozioni e aumentare la sicurezza. L’ultramoderno esemplare unico, dal look retrò, attira sguardi ammirati ovunque appaia, grazie anche all’innovativo Opel Pixel Vizor nella parte anteriore della vettura. Questo dispositivo consente alla Opel Manta GSe di comunicare con l’ambiente circostante, trasmettendo affermazioni come “My German heart has been ELECTRified” o “I am on a zero e‑mission” direttamente sul frontale. Gli ingegneri continuano a lavorare per sviluppare questa “comunicazione leggera del futuro” al fine di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Il nuovo e suggestivo video “Painting with light” offre un’anteprima di come potrebbero essere tali sviluppi in futuro.