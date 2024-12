Nuova Lancia Gamma: ecco cosa ci ha detto di lei il debutto della nuova DS N°8

Nuova Lancia Gamma sarà svelata agli inizi del 2026 anche se è probabile che già le prime immagini le vedremo entro la fine del prossimo anno. Questa sarà la futura ammiraglia di Lancia che Stellantis è decisa a rilanciare nel segmento premium del mercato auto in Europa. Come sappiamo, questa auto sarà prodotta su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia insieme ad altre 4 auto, tutte sulla stessa piattaforma e con gamme di motori che comprenderanno versioni elettriche e versioni ibride.

Nuova Lancia Gamma: il debutto odierno della nuova DS N°8 ci dice qualcosa in più su come sarà?

Tra le auto che saranno prodotte a Melfi con la nuova Lancia Gamma anche la nuova DS N°8 che proprio questa mattina Stellantis ha svelato con le prime immagini ufficiali. Dal suo debutto si possono in parte comprendere tutta una serie di caratteristiche che ritroveremo nella futura ammiraglia di Lancia.

Le due auto infatti non condivideranno solo la stessa piattaforma e lo stesso luogo di produzione ma anche la filosofia che le vede uscire al di fuori dei classici schermi in cui è diviso il mercato auto dando origine ad un modello che rappresenta una sorta di mix tra una berlina e un crossover. Anche se si dice che la vettura di Lancia tra le due sarà quella che si avvicinerà di più come impostazione ad un SUV.

Per quanto riguarda le dimensioni l’auto di DS Automobiles sembra essere più grande con una lunghezza di 4,82 metri contro i circa 4,7 metri che dovrebbero caratterizzare la nuova Lancia Gamma. La gamma di motori dovrebbe essere simile con la vettura francese che dichiara autonomia di 750 km e versioni da 230 a 350 cavalli.

Ovviamente non mancheranno le differenze non solo come dimensioni e forme ma anche all’interno dove la vettura di DS Automobiles è l’emblema dell’eleganza francese mentre la nuova Lancia Gamma punterà sullo stile tipicamente italiano che già in parte abbiamo visto con la nuova Ypsilon ma che in questa auto sarà sviluppato in maniera ancora più lussuosa e premium.