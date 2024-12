Imparato: “Lavoriamo ad un piano di rilancio per Maserati”

Ogni giorno si parla di Stellantis e dei suoi vari marchi, tutti impegnati nella ricerca di nuove opportunità e strategie dopo le dimissioni di Carlos Tavares. Nelle ultime ore l’attenzione si è concentrata su Maserati, uno dei marchi che sta affrontando le maggiori difficoltà, per il quale, secondo le parole di Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer per l’Europa di Stellantis, “è necessario un piano dedicato e separato”.

Il piano che si sta progettando dovrà partire da una situazione difficile, nel 2024 Maserati potrebbe vendere meno di 10.000 unità

Imparato ha sottolineato questo punto dopo un incontro che faceva parte delle preparazioni in vista di una discussione più ampia con il ministero del Made in Italy, prevista per il 17 dicembre 2024. Maserati non è quindi trascurata dai vertici di Stellantis, anche se, come ha spiegato il manager francese, c’è ancora molto lavoro da fare. A tal proposito, Imparato ha aggiunto che Santo Ficili, il numero uno di Maserati, è attivamente impegnato a lavorare su un piano strategico per rilanciare il marchio.

“Maserati merita un piano dedicato”, ha affermato Imparato. “Il piano ci sarà, ma non è il momento giusto. Ne discuteremo più avanti, ma arriverà il prima possibile”. Il top manager ha evidenziato l’importanza di sviluppare “qualcosa di più strutturato e con un impatto significativo” per il marchio del Tridente. Come era prevedibile, la responsabilità di creare questo nuovo piano è stata affidata a Santo Ficili, che da poche settimane guida Maserati e Alfa Romeo.

Il piano che si sta progettando dovrà partire da una situazione difficile, con i numeri negativi previsti per il 2024, dove Maserati potrebbe vendere meno di 10.000 unità. Questi numeri sono un chiaro indicatore di una crisi profonda che sta attraversando il marchio del Tridente, con alcuni modelli ormai superati e ritirati dal mercato, mentre le novità – in particolare quelle elettriche – non riescono a decollare o sono in grave ritardo. Un esempio di ciò è la nuova Maserati Quattroporte, originariamente prevista per il 2025, ma che è stata rimandata a data da destinarsi senza una scadenza definita.

Jean-Philippe Imparato con Santo Ficili al Mondial de l’Auto 2024 di Parigi | Foto La Repubblica

Per l’anno 2025, l’unica novità che sembra certa sarà la Maserati MC20 Folgore, una versione completamente elettrica della coupé sportiva. Tuttavia, al momento non ci sono stati annunci ufficiali, né teaser che possano offrire dettagli su come si presenterà il modello. Pertanto, rimane ancora molta incertezza su cosa aspettarsi. Il piano precedente, che includeva il lancio delle nuove versioni della Ghibli e della Levante, sembra essere stato abbandonato o almeno sospeso, poiché di queste vetture non si hanno più notizie concrete.