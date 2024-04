Nuova Maserati Quattroporte: cambio di piattaforma per la futura generazione?

Nuova Maserati Quattroporte è la futura generazione del celebre modello della casa automobilistica del Tridente che Stellantis ha intenzione di lanciare sul mercato nei prossimi anni. Originariamente si pensava che questa auto potesse nascere sulla piattaforma STLA Large che sarà usata per vari modelli del gruppo automobilistico tra cui le future Alfa Romeo Giulia e Stelvio. A quanto pare però Maserati potrebbe aver cambiato idea e starebbe pensando se realizzare la sua nuova auto su un’altra piattaforma.

La nuova Maserati Quattroporte il cui arrivo è stato posticipato potrebbe cambiare piattaforma rispetto ai piani iniziali

A proposito della nuova Maserati Quattroporte, di recente il suo debutto è stato rinviato fino al 2028 a causa della “necessità di non correre rischi a livello di prestazioni”, come confermato da un portavoce nei mesi scorsi. Adesso secondo quanto riporta Autocar, Davide Danesin, ingegnere capo della Quattroporte e della Granturismo, avrebbe dichiarato che lo sviluppo di questa futura auto del Tridente era quasi a metà del completamento quando è stato annunciato il suo rinvio. Lo sviluppo di questa auto comunque non partirà da zero ma comunque si dice che l’auto potrebbe passare a una nuova architettura.

Alla domanda se la STLA Large fosse ancora la piattaforma scelta per la nuova Maserati Quattroporte, Danesin ha detto che Maserati “non ha ancora deciso”. Ha detto: “Non sto dicendo che non sarà la STLA Large. Penso che però dobbiamo valutare cosa sia meglio per noi.”

A tal fine, l’azienda sta anche valutando la possibilità di estendere la piattaforma di GranTurismo e GranCabrio anche alla nuova Quattroporte. Danesin ha affermato che potrebbe “potenzialmente” funzionare per la Quattroporte, esaltando due vantaggi chiave del suo design: agilità e posizione di guida paragonabile a quella delle auto sportive con motore a combustione. Danesin ha inoltre ribadito che le prestazioni della precedente Quattroporte erano insufficienti nella sua forma precedente, evidenziando problemi di peso e autonomia.

“La Quattroporte è un problema importante per Maserati. Deve essere eccezionale sotto ogni punto di vista: stile, architettura, prestazioni. Ci sono anche molti miglioramenti in arrivo sullo sviluppo elettrico in futuro. Anche il nuovo obiettivo in termini di autonomia deve essere molto più elevato”. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo atteso modello.