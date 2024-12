Nuova Alfa Romeo Spider: stile inconfondibile anche per eventuale nuova versione

Nuova Alfa Romeo Spider è uno dei sogni di molti tra i fan della casa automobilistica del Biscione. A proposito di questo modello la verità è che è davvero molto difficile ipotizzare il suo ritorno essendo ormai un tipo di auto estremamente di nicchia. Tuttavia al pari di quanto avvenuto con la nuova Alfa Romeo 33 stradale qualcuno ipotizza che il ritorno di questa auto possa avvenire grazie al programma bottega in edizione estremamente limitata e inoltre ciò potrebbe anche consentire ad Alfa Romeo di proporre l’auto anche con motore a benzina come avvenuto con la nuova 33 stradale.

Ecco una ipotesi molto interessante di come sarebbe una nuova Alfa Romeo Spider

A proposito della nuova Alfa Romeo Spider, oggi vi mostriamo un video render realizzato dal creatore digitale, architetto e designer automobilistico Tommaso D’Amico che sul suo canale di YouTube si è divertito a fornire la propria personale interpretazione di una nuova generazione di questo amato modello che ha fatto la storia del mitico marchio del Biscione. Come sempre accade con questi video D’Amico non si è limitato ad immaginare la carrozzeria della vettura ma anche i suoi interni e ha persino ipotizzato il motore che questa auto potrebbe avere in caso di ritorno e cioè il motore 1.9 Turbo benzina da 220 CV AT Q4, con cambio manuale e trazione RWD.

Del ritorno di una nuova Alfa Romeo Spider in effetti si era parlato in passato anche se al momento non sembra una delle priorità di Alfa Romeo che deve prima aumentare e non di poco le sue quote di mercato a livello globale per potersi permettere di togliersi qualche sfizio come sarebbe del resto un’auto di questo tipo. Per vedere questo e per altri progetti sarà importante il successo commerciale di modelli quali Alfa Romeo Junior, delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia e anche dell’E-SUV in arrivo nel 2027.