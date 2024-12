Alfa Romeo 33 Stradale premiata come Supercar dell’anno agli Automobile Awards

Per trasformare un sogno in realtà serve innanzitutto una buona dose di coraggio e un pizzico di sana follia. Fu con gli stessi ingredienti che nel 1967 nacque l’auto considerata da molti una delle più belle di tutti i tempi: la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Oggi, con la stessa audacia e visione, Alfa Romeo ha progettato e sviluppato la nuova 33 Stradale, un’autentica opera d’arte in movimento, nata dalla perfetta fusione tra bellezza e ingegneria.

Il premio Supercar of the Year è un ulteriore riconoscimento per l’Alfa Romeo 33 Stradale

Prodotta in soli 33 esemplari esclusivi, utilizzando un processo artigianale unico, la nuova coupé unisce l’heritage e il futuro del marchio, simbolo della nobile sportività italiana. Il suo obiettivo è portare l’esperienza di guida più esaltante e il fascino senza tempo di un’icona a un gruppo esclusivo di appassionati che hanno creduto nel progetto fin dall’inizio. La nuova Alfa Romeo 33 Stradale nasce nella nuovissima “Bottega” dell’Alfa Romeo, dove designer, ingegneri e storici del marchio hanno ascoltato i futuri proprietari prima di darle vita, come nelle botteghe artigiane del Rinascimento o negli studi dei famosi carrozzieri italiani degli anni ’60.

Due vice-campione del mondo di Formula 1 e vincitore di dieci Gran Premi, Valtteri Bottas è uno degli headliner degli Alfisti di tutto il mondo. Il finlandese, già proprietario di una delle cinquecento Alfa Romeo Giulia GTAm, è anche uno dei fortunati acquirenti della vettura. Grazie al suo impegno per l’Alfa Romeo e alla sua esperienza in termini di guida, è lo sviluppatore dell’Alfa Romeo 33 Stradale.

L’Alfa Romeo 33 Stradale sarà consegnata con un motore V6 biturbo da 3,0 litri e 620 cavalli o con un motore 100% elettrico. Durante i test, la vettura ha dimostrato la sua capacità di raggiungere una velocità massima di 333 km/h, di passare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e di frenare da 100 a 0 km/h in meno di 33 metri.

Fin dalla sua presentazione, la nuova supercar del biscione ha collezionato premi, in particolare al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, così come alla Milano Autoclassica. Ha anche fatto diverse apparizioni degne di nota in Francia, prima a Chantilly Arts & Élégance, prima di essere la star del Motor Show di Parigi.

L’Alfa Romeo 33 Stradale è stata scelta da una giuria composta da una ventina di specialisti del settore automobilistico e dei media contro otto concorrenti, tra cui la Maserati GT2 Stradale e la Ferrari F80. Succede alla Ferrari SF90 XX nella lista. Il trofeo è stato consegnato a Marion Beyret, Direttore della Comunicazione di Stellantis France, nel corso di una cerimonia di premiazione organizzata nella prestigiosa cornice dell’Automobile Club de France, situata in Place de la Concorde, a Parigi.