Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: sarà un biennio importante per il futuro del brand

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno le prossime due novità previste per la gamma della casa automobilistica del Biscione. Mancano ormai pochi mesi al debutto della nuova Stelvio che secondo indiscrezioni potrebbe essere svelata già ad aprile del 2025 con le prime immagini che invece potrebbero trapelare già all’inizio del prossimo anno. Per la nuova Giulia invece bisognerà aspettare un anno in più con la presentazione che potrebbe avvenire nel corso della primavera del 2026.

Biennio di fondamentale importanza per il Biscione con le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia non solo saranno le prossime novità di Alfa Romeo ma anche due tra le auto più importanti per determinare nel bene o nel male quello che sarà il futuro della casa automobilistica del Biscione. Dal loro successo commerciale dipenderà quelle che saranno le future novità del Biscione e il ruolo che il marchio avrà all’interno del gruppo. Le due auto che saranno prodotte entrambe a Cassino su piattaforma STLA Large rappresenteranno il meglio che il made in Italy automobilistico ha da offrire in questo momento.

Lo stile delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia è stato pensato per permettere alle due auto di fare bene un po’ ovunque. Entrambe le auto avranno targa centrale, scudetto chiuso e fari sottoli. Al posteriore si vocifera della presenza di un innovativo doppio faro a forma ellittica, che richiamerà un elemento “triangolare” tipico di Alfa Romeo e ancora una volta ispirato alla nuova 33 Stradale.

Quanto alla gamma di motori delle nuove vetture di Alfa Romeo dovrebbero essere solo elettriche al 100 per cento con una versione range extender da oltre mille cavalli. Alcuni però ritengono che alla fine almeno una versione ibrida possa fare capolino nella gamma delle due vetture. Vedremo tra queste due ipotesi quale alla fine avrà la meglio. Per il momento si rimane in attesa delle prossime novità ufficiali alle quali non dovrebbe mancare tanto soprattutto per quello che concerne la nuova Stelvio che come detto poc’anzi dovrebbe essere rivelato nel giro di pochi mesi.