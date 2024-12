Fiat: ecco cosa attenderci per il 2025

Il 2025 sta per arrivare mancano ormai solo poche settimane. L’anno prossimo sarà importante per Fiat per vari motivi. La principale casa automobilistica italiana attende di lanciare sul mercato Fiat Grande Panda che come sappiamo è stata la grande novità di questo 2024. Presentata lo scorso 11 luglio la vettura non è ancora stata lanciata sul mercato in Italia. Essendo stata accolta abbastanza bene dalla critica e dal pubblico si pensa che questa vettura possa dare un grosso contributo alla crescita delle quote di mercato e delle vendite della casa torinese in Europa e non solo.

Ecco cosa accadrà nel 2025 per quanto riguarda Fiat

Fiat Grande Panda infatti sarà venduta in tutto il mondo e per l’Europa sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia. La prima ad arrivare sarà la versione elettrica giò disponibile per l’ordine in Italia agli inizi del 2025. Poi a seguire sarà la volta anche della versione ibrida che dovrebbe avere un prezzo di partenza di poco inferiore ai 20 mila euro full optional e con cambio automatico.

Fiat Multipla Ipotesi 2025

Ma ovviamente il 2025 non sarà solo l’anno di Grande Panda per Fiat. Infatti è molto probabile il debutto di uno dei due prossimi modelli della famiglia Panda che sono stati annunciati nei mesi scorsi. Ci riferiamo alla nuova Multipla e alla Panda Fastback. Al momento non è chiaro quale dei due arriverà per prima. Le ultime notizie ufficiali parlavano di un debutto nel 2025 per la nuova Multipla e poi a seguire nel 2026 per la Panda Fastback. Alcune recenti indiscrezioni dalla Francia avevano parlato di un debutto posticipato nel 2026 anche per la nuova Multipla ma ovviamente al riguardo non vi sono per il momento notizie ufficiali e dunque dobbiamo dare per buona la notizia che il debutto della Multipla arrivi già nel 2025.

Ad ogni modo anche non dovesse avvenire la presentazione ufficiale siamo sicuri che trapeleranno le prime immagini ufficiali senza veli. La vettura nascerà su piattaforma smart car, arriverà sul mercato in versione a 5 posti e in versione a 7 posti con una gamma di motori che vedrà la presenza di versioni elettriche e anche ibride. I rivali saranno Dacia Duster, Citroen C3 Aircross e gli altri SUV di segmento C a 5 e 7 posti.

Sempre nel 2025 assisteremo al debutto della nuova 500 ibrida che sarà prodotta a partire da novembre presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori donando nuova linfa alla fabbrica che ha vissuto un 2024 molto difficile. A regime l’auto dovrebbe riportare la produzione della fabbrica ad oltre 100 mila unità l’anno.