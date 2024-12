Nuova Fiat Mobi in stile Grande Panda: sarà così la futura generazione?

Nuova Fiat Mobi è l’ipotetica futura generazione del celebre modello compatto estremamente popolare in Brasile e tutto il Sud America come dimostrano le tantissime vendite registrate nel corso degli anni. A proposito di questo modello, il famoso designer automobilistico e creatore digitale Kleber Silva si è chiesto quale potrebbe essere il design di una futura generazione sulla base di quanto visto di recente con Fiat Grande Panda che come sappiamo darà origine ad una nuova famiglia di auto nei prossimi anni partendo dalla nuova Fiat Multipla e dalla nuova Fiat Panda Fastback di cui vi abbiamo molto parlato nel corso delle ultime settimane.

Ecco quale potrebbe essere lo stile di una nuova Fiat Mobi in Brasile

Nuova Fiat Mobi potrebbe utilizzare la piattaforma smart car di Stellantis ed essere proposta anche in versione completamente elettrica con batterie LFP. Appare evidente che l’autore di questo render abbia voluto mantenere una sorta di family feeling con quelle che saranno le auto della futura gamma di Panda ipotizzando che anche questo modello potrebbe entrarne a fare parte. In realtà al momento non è chiaro se ci sarà una nuova Fiat Mobi. La principale casa automobilistica italiana ha deciso di concentrarsi sul lancio di modelli globali evitando come avvenuto fino ad ora di avere due diverse gamme per il Sud America e l’Europa. A farne le spese potrebbe essere proprio questa auto nonostante l’estrema popolarità.

Lanciata nel 2016, la Fiat Mobi si è rapidamente affermata come una city car compatta e funzionale, diventando un punto di riferimento nel mercato brasiliano. Con il suo design semplice ma versatile, una lunghezza di soli 3,56 metri e un prezzo competitivo, la Mobi ha conquistato i consumatori in un Paese dove le auto compatte sono particolarmente apprezzate. Recentemente, ha raggiunto un traguardo significativo, con oltre 600.000 unità prodotte e più di 500.000 vendute, consolidando la sua posizione di leader nel segmento dei mini monovolume in Brasile.

Progettata per la mobilità urbana, la Mobi è un’auto pratica e funzionale, in grado di competere con modelli come la Volkswagen Up! Nonostante le dimensioni contenute, l’abitacolo è spazioso e modulare, perfetto per le esigenze quotidiane. La Mobi è disponibile in diverse versioni, inclusa la variante crossover Trekking, che aggiunge un tocco di robustezza al modello. Tra le caratteristiche apprezzate ci sono il sedile a panca sdoppiata, i numerosi vani portaoggetti e il sistema di connettività, elementi che rispondono alle necessità di una clientela urbana e dinamica. Con questi successi, la Fiat Mobi continua a essere un’auto molto popolare e versatile in Brasile. Vedremo dunque se ci sarà davvero spazio in futuro per una nuova Fiat Mobi.