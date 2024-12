Fiat Grande Panda e nuova Multipla: il 2025 della casa torinese sarà molto interessante

Il 2025 dovrebbe essere un anno molto interessante per Fiat. Questo infatti segnerà il debutto sul mercato in Italia di Fiat Grande Panda. La vettura svelata lo scorso 11 luglio infatti attualmente è uno dei modelli più attesi in assoluto dagli automobilisti e anche dagli addetti ai lavori, curiosi di vedere se davvero questo veicolo sarà capace di replicare il successo dell’auto da cui deriva nonostante un cambio di segmento e anche di prezzo rispetto all’attuale Panda prodotta a Pomigliano ormai da molti anni.

Un 2025 da protagonisti per Fiat grazie al debutto di Fiat Grande Panda sul mercato e la presentazione della nuova Multipla

Fiat Grande Panda dovrebbe debuttare in Italia a gennaio 2025 con la versione completamente elettrica il cui prezzo potrebbe partire da poco meno di 25 mila euro. Poi circa 6 mesi dopo dovrebbe essere la volta anche della versione ibrida che con un prezzo di partenza intorno ai 19 mila euro si candida a diventare in breve tempo uno dei modelli più popolari in assoluto tra quelli proposti dalla casa torinese sul mercato. Ma ovviamente il 2025 non sarà solo l’anno di Fiat Grande Panda. Entro fine anno infatti potrebbe avvenire il debutto della nuova Fiat Multipla.

Al momento tuttavia c’è qualche dubbio. Se infatti inizialmente la stessa Fiat aveva fatto sapere che la sua rivelazione sarebbe avvenuta proprio nel 2025, nelle scorse settimane sono trapelate alcune voci secondo cui il suo debutto potrebbe essere stato spostato a metà 2026. Queste voci però al momento non hanno trovato conferme ufficiali.

Ad ogni modo anche in caso di spostamento al 2026 sembra assai probabile che entro fine 2025 possano quanto meno trapelare le prime immagini senza veli della nuova Fiat Multipla che qui sopra vi mostriamo in un celebre render pubblicato qualche tempo fa che pare essere davvero vicino a quello che sarà lo stile definitivo del modello in questione che siamo sicuri avrà un ruolo di primo piano insieme a Fiat Grande Panda nella gamma della principale casa automobilistica italiana nel corso dei prossimi anni.