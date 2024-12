Nuova Lancia Delta: dalla Francia parlano di ritardi e di una nuova piattaforma

Dalla Francia arrivano indiscrezioni interessanti a proposito della nuova Lancia Delta, che come sappiamo è uno dei tre modelli confermati da Stellantis per quanto riguarda la futura gamma della casa automobilistica piemontese. L’indiscrezione arriva da L’Argus che afferma che il debutto di questo modello previsto inizialmente nel 2028 potrebbe essere ritardato e avvenire nel corso del 2029.

Nuova Lancia Delta arriva nel 2029 su piattaforma STLA Small?

Ciò dipenderebbe da un cambio di piattaforma deciso di recente da Stellantis. Infatti originariamente era stato detto che la nuova Lancia Delta avrebbe avuto una lunghezza di circa 4,4 metri e sarebbe nata su piattaforma STLA Medium. A quanto pare però questa piattaforma sarà più grande del previsto e dunque potrebbe venire utilizzata per auto più grandi come la nuova Lancia Gamma che infatti misurerà oltre 4,7 metri.

Di conseguenza la nuova Lancia Delta, sempre secondo queste indiscrezioni che arrivano dalla Francia e che sono tutte da confermare, potrebbe nascere su piattaforma STLA Small ed essere lievemente più compatta di quanto ipotizzato in precedenza. Questo ovviamente cambierebbe tutto. Lo stabilimento in cui verrebbe prodotta sarebbe uno di quelli che adotta la STLA Small e non la Medium. Ad esempio in precedenza si era parlato di Pomigliano come possibile casa del modello ma questo potrebbe cambiare tutto.

La futura generazione della vettura sarà al 100% elettrica, con una potenza fino a 245 cavalli e un’autonomia di 500 km. Tuttavia, non si esclude che possa anche essere ibrida, poiché la piattaforma STLA Small, pur essendo progettata principalmente per veicoli elettrici, potrebbe ospitare motori termici. La scelta finale della motorizzazione dipenderà probabilmente dalle preferenze del mercato. Inoltre, con le dimissioni di Carlos Tavares da CEO di Stellantis, potrebbe esserci un possibile cambio di rotta nelle scelte strategiche, influenzando le decisioni future relative alla motorizzazione e alla produzione.