Nuova Lancia Delta: stile riconoscibile e sarà un fulmine

La nuova Lancia Delta è una delle prossime novità attese per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica piemontese. Il suo debutto è previsto per la primavera del 2028 e si dice che l’auto sarà prodotta su piattaforma STLA medium presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco in Campania dove attualmente vengono prodotte Fiat Panda, Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet ma dove si dice che in futuro saranno costruite auto su piattaforma STLA Medium.

Prestazioni da primato per la nuova Lancia Delta il cui debutto è fissato per il 2028

Della nuova Lancia Delta sappiamo che rimarrà fedele a se stessa con uno stile geometrico e muscolare. L’auto che avrà anche una versione HF che probabilmente tornerà nel WRC è destinata ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma di Lancia oltre ad ergersi come paladina del made in Italy venendo quasi sicuramente prodotta nel nostro paese. Si dice inoltre che le prestazioni saranno davvero di altissimo livello. Le intenzioni di Lancia sono quelle di fare di questa vettura la sua auto più sportiva con prestazioni da vero e proprio fulime in special modo per la versione top di gamma HF Integrale.

Ovviamente la nuova Lancia Delta pur rimanendo fedele a se stessa avrà molto in comune con il resto della gamma di Lancia ed in primis con la concept Lancia Pu+Ra HPE e con la nuova Lancia Ypsilon di cui vi mostriamo uno dei bozzetti pubblicati sul web da Lancia che secondo molti potrebbero in parte anticipare quelle che saranno le linee della futura Delta un’auto che avrà le capacità per farsi apprezza in tutta Europa e forse non solo.