Abarth: il CEO conferma l’arrivo di versioni speciali

Attualmente, la gamma di veicoli elettrici Abarth include i modelli 500e e 600e, ma secondo il marchio specializzato in auto ad alte prestazioni, presto potremmo assistere all’arrivo di nuove edizioni speciali che arricchiranno ulteriormente l’offerta. In una recente intervista con Auto Express, Gaetano Thorel, responsabile europeo del brand, ha confermato che il marchio continuerà a sviluppare modelli basati sulla piattaforma Fiat, senza puntare a personalizzazioni radicali.

Abarth lancerà ancora in futuro versioni speciali delle sue auto ma saranno solo elettriche

Tuttavia, il responsabile del prodotto di Fiat e Abarth, Guillaume Clerc, ha recentemente annunciato che Abarth intensificherà il suo impegno verso i modelli 500e e 600e, ampliando così la sua offerta di veicoli elettrici performanti.

C’erano molte edizioni limitate e speciali della vecchia Abarth 595 a benzina, tra cui la 695 70th e 75th Anniversary, la 595 Scorpionero e la 595 Yamaha Edition, e Clerc ha detto che è possibile che questa tendenza delle edizioni limitate possa continuare con i veicoli elettrici: “Fa parte della nostra anima. Ai nostri clienti piace avere edizioni speciali e animeremo queste auto in futuro”.

Per quanto riguarda cosa possiamo aspettarci da queste nuove edizioni, Clerc ha dichiarato, “il marchio valorizza le prestazioni e l’entusiasmo di guida con un pizzico di follia”. Sollecitato su quale tipo di “follia” Abarth integrerà nei suoi EV, Clerc ha continuato, “la follia è uno stato mentale. Abarth è come la pecora nera del gruppo Stellantis”.

C’è la possibilità che Abarth prenda parte della sua conoscenza dalla nuova 600e, in particolare il nuovissimo motore elettrico e il differenziale autobloccante meccanico, e la applichi alla 500e. Il responsabile del marketing di prodotto, Francesco Morosini, ha affermato: “In futuro vedremo cosa vogliamo fare esattamente”.

Per quanto riguarda le ambizioni di Abarth nel mondo del motorsport, la Formula E sembra rappresentare una scelta perfetta per il marchio. Abarth ha già un certo legame con la serie, visto che il motore elettrico della 600e è stato testato utilizzando il banco di prova della Formula E, insieme a un simulatore di pista di alta precisione. Inoltre, anche i pneumatici e i freni della 600e sono stati ispirati dalla competizione di Formula E. Guillaume Clerc ha dichiarato in proposito: “Abarth ha una lunga tradizione nel mondo delle corse. Non escludiamo la possibilità di partecipare alla Formula E”. Con DS e Maserati già impegnate nella serie, quando gli è stato chiesto se Abarth sarebbe una scelta più naturale rispetto a DS, che si concentra sul lusso, Clerc ha risposto: “Sono d’accordo, sarebbe più sensato”.