Nuova Abarth 600e: aperti gli ordini in Svizzera

Sono aperti anche in Svizzera i registri per gli ordini della nuova Abarth 600e. L’Abarth più potente di tutti i tempi è disponibile in due versioni: come sportiva Abarth 600e Turismo da 240 CV a partire da 46.900 franchi e come Abarth 600e Scorpionissima completamente equipaggiata con 280 CV, disponibile a partire da 51.900 franchi ed è limitata a 1.949 esemplari in tutto il mondo.

Anche in Svizzera Abarth ha aperto gli ordini per la sua ultima creazione: nuova Abarth 600e

Dopo che l’Abarth 500e ha festeggiato il suo debutto come primo scorpione elettrico lo scorso anno, segue il secondo colpo di stato con la nuova Abarth 600e. Questo modello rivoluzionario è il risultato al quale sono stati coinvolti non solo gli esperti di Abarth ma anche gli ingegneri di Stellantis Motorsport. Può essere ordinata subito presso i concessionari svizzeri in due versioni: come Abarth 600e Turismo da 240 CV (da 46.900 franchi) e come edizione limitata “Scorpionissima” da 280 CV (da 51.900 franchi).

Il cuore della nuova Abarth 600e è il motore elettrico di nuova concezione. L’unità è stata testata sul banco prova Formula E con un vero simulatore di pista. Inoltre la Scorpionissima, con un’accelerazione da 0 a 100 in 5,85 secondi, e la Turismo, con un’accelerazione da 0 a 100 in 6,24 secondi, sono veloci e reattive su qualsiasi terreno. L’auto offre inoltre 345 Nm di coppia e può raggiungere una velocità massima limitata a 200 km/h con un’autonomia della batteria fino a 321 km nel ciclo combinato WLTP, a seconda dell’equipaggiamento degli pneumatici.

Altri punti di forza della nuova Abarth 600e includono i freni sviluppati insieme ad Alcon, che provengono dalle corse. Inoltre, la nuova auto dello scorpione è dotata del differenziale meccanico Torsen a slittamento limitato di JTEKT, che offre migliore aderenza, migliore manovrabilità, trazione in curva e sicurezza in condizioni scivolose. L’effetto del differenziale a slittamento limitato è supportato da pneumatici sviluppati appositamente per la nuova Abarth 600e Scorpionissima, che si basano sulla tecnologia della Formula E.

Con la loro esperienza nelle corse, gli esperti di Abarth Motorsport e Stellantis Motorsport hanno prestato particolare attenzione anche ad altri elementi chiave per rendere questo ambizioso progetto di veicolo elettrico un successo. Hanno aumentato la rigidità delle sospensioni e rinforzato il telaio con una barra antirollio posteriore che modifica il bilanciamento del rollio aumentando la rigidità complessiva della barra antirollio posteriore.

Il sistema di raffreddamento dell’Abarth 600e con pompa del liquido di raffreddamento ad alte prestazioni spinge i limiti di scarica della batteria che potrebbero limitare le prestazioni del veicolo. Non ultimo, lo spirito racing si esprime anche nei sedili Sabelt, che assicurano prestazioni, dinamica e supporto alla guida.

Yannick Lagger, Brand Director Astara Ital: “Siamo lieti di poter offrire l’Abarth 600e in Svizzera con effetto immediato. Il nuovo modello rappresenta un passo importante per Abarth in quanto stabilisce un nuovo standard per le berline elettriche e per la sportività e l’elettrificazione delle city car grazie alla sua attitudine racing”. Le prime unità dovrebbero arrivare in Svizzera nell’aprile 2025.