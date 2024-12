Concorso d’Eleganza Villa d’Este, ecco le date: dal 23 al 25 maggio 2025, a Cernobbio

C’è attesa anche nel 2025 per la nuova edizione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, ora che l’organizzatore del prestigioso Concorso, BMW Group Classic, ha annunciato le date ufficiali dell’evento. Il Concorso si terrà infatti a Cernobbio, sulle rive del Lago di Como, dal 23 al 25 maggio 2025; l’organizzazione ha già aperto le ordinazioni dei biglietti dedicati all’evento.

Sarà quindi ancora una volta la fine del mese di maggio a fare da cornice al prossimo Concorso d’Eleganza Villa d’Este, presso la cornice del Grand Hotel Villa d’Este e quella di Villa Erba. Le tre giornate di Concorso permetteranno vivere la magnificenza del parco di Villa Erba e di assistere alle sfilate di veicoli che hanno fatto la storia dell’auto. Attualmente l’organizzazione non ha ancora diramato il programma dettagliato dell’evento sebbene dovrebbe ricalcare quello già in essere negli anni passati da chiudersi con l’assegnazione del premio Best of Show vinto quest’anno da una splendida Alfa Romeo 8C 2300 degli Anni Trenta.

In ogni caso fra le novità già annunciate c’è la presenza della casa d’aste Broad Arrow Auctions che si renderà protagonista di un’asta, sabato 24 maggio, con almeno una settantina di auto da collezione. Allo stesso tempo l’organizzatore BMW Group Classic celebrerà il 50esimo compleanno della Serie 3 e i 100 anni della Rolls-Royce Phantom. Sempre sabato 24 maggio ci sarà spazio per un ulteriore evento, come accade già da tre edizioni del Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Tutta la comunità automobilistica parteciperà ad “Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht”, presso il parco di Villa Erba con oltre 200 vetture riunite per l’occasione. Questo format offre un’affascinante reinterpretazione dei leggendari eventi American Cars & Coffee.

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este sarà suddiviso in quattro diverse categorie

La data di apertura al pubblico del prossimo Concorso d’Eleganza Villa d’Este sarà solamente domenica 25 maggio con i Public Day – Il Festival, data della quale non si sa ancora nulla in termini di eventi in programma. In ogni caso il Concorso sarà suddiviso in quattro diverse categorie utili ad accogliere auto straordinarie provenienti da epoche diverse.

Nello specifico, la suddivisione delle categorie di concorso sarà la seguente:

Frozen in Time : Preservation ‘time capsules’ from 1900-1973, con protagoniste le vetture arrivate fino a oggi senza essere state sottoposte a importanti fasi di restauro;

: Preservation ‘time capsules’ from 1900-1973, con protagoniste le vetture arrivate fino a oggi senza essere state sottoposte a importanti fasi di restauro; Go Big or Go Home : Automotive excess of the ‘80s and ‘90s, che vede protagoniste le vetture più particolari degli Anni Ottanta e Novanta;

: Automotive excess of the ‘80s and ‘90s, che vede protagoniste le vetture più particolari degli Anni Ottanta e Novanta; Sculpture in Motion : The Decade of the automotive arms race, dove le protagoniste assolute sono vetture da corsa del decennio 1928-1938;

: The Decade of the automotive arms race, dove le protagoniste assolute sono vetture da corsa del decennio 1928-1938; Glorious Excess: The Evolution of the Money no Object Motorcar, con protagoniste le automobili più incredibili del ventennio che va dal 1920 al 1940.

I biglietti hanno un costo di 35 euro, nel caso del biglietto intero per accedere al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, oppure 25 euro nel caso del biglietto ridotto per over 65, studenti e disabili; i bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni pagano 7 euro mentre i bambini fino ai 4 anni possono accedere gratuitamente. Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este è oggi uno fra gli eventi automobilistici più sofisticati ed esclusivi; si è tenuto per la prima volta sul Lago di Como nel 1929.