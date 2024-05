Villa d’Este, “Best of Show” all’Alfa Romeo 8C 2300 Spider: la storia di un gioiello nascosto

È l’Alfa Romeo 8C 2300 Spider del 1932 ad aggiudicarsi il titolo “Best of Show” al Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Si tratta di una straordinaria vettura realizzata da Figoni, illuminata da un brillante blu e in condizioni totalmente originali. Non c’è che dire, ha trionfato meritatamente al Concorso di quest’anno, vincendo il trofeo per l’auto più sorprendente di tutta la kermesse.

L’Alfa Romeo del ’32 è stata progettata dall’ingegnere Vittorio Jano ed è un autentico gioiello. La 8C 2300, con il suo motore sovralimentato a otto cilindri, fu una delle auto da corsa più vittoriose degli anni ’30. Conquistò Le Mans dal 1931 al 1934 e la Mille Miglia dal 1932 al 1934.

La 8C 2300 era anche un’auto stradale molto ambita, disponibile con telaio lungo o corto, presa a modello anche da carrozzieri come Touring, Zagato, Brianza e Figoni per creare alcune delle più eleganti auto sportive dell’epoca.

Non è solo grande storia e grandi titoli. L’Alfa Romeo vincitrice di quest’anno è una delle sole dieci vetture stradali realizzate come Spider da Figoni. I suoi primi proprietari gareggiarono con l’auto nel Rally Parigi-Nizza del 1933 e 1934. Poi anche nella cronoscalata del Grossglockner, prima che il celebre importatore statunitense di Ferrari, Luigi Chinetti, vendesse l’Alfa Romeo al padre di Henri d’Autichamp. Quest’ultimo regalò l’auto al figlio, fresco diplomato all’accademia navale, per il suo 21° compleanno nel 1937.

Mentre Henri prestava servizio nella Marina in Asia durante la Seconda Guerra Mondiale, l’auto fu nascosta in un fienile e usata raramente fino agli anni ’70. Rimasta nelle mani dello stesso proprietario per 77 anni, l’auto è rimasta praticamente nascosta al mondo. Un gioiello celato fino al 21esimo secolo, conservandosi in condizioni autentiche e originali, restando nell’ombra in Francia.

Solamente quando Henri d’Autichamp ha compiuto 98 anni, l’Alfa Romeo è stata finalmente svelata nel 2014. Domenica sera, l’attuale proprietario belga di questa straordinaria 8C 2300 ha accettato con orgoglio il trofeo “Best of Show” al Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

La giuria ha selezionato l’Alfa Romeo tra un’ampia gamma di vincitrici di categoria. Tra le candidate anche una Ferrari 335 S che ha corso l’ultima Mille Miglia e una Rolls-Royce Phantom II Continental nera e bordeaux del 1933 dal design affilato. E poi, una Maserati A6G/54 del 1956 carrozzata da Zagato con lo speciale tetto a “doppia bolla”, e una McLaren F1, già fresca di conquista per il trofeo “Coppa d’Oro” al sabato.