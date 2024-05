Alfa Romeo 33 Stradale partecipa al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este

Alfa Romeo partecipa al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, che si svolgerà a Cernobbio sul Lago di Como dal 24 al 26 maggio 2024. Al concorso di bellezza, uno dei più esclusivi e tradizionali del mondo automobilistico, lo storico marchio italiano presenta la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. La supersportiva, prodotta in edizione limitata di soli 33 esemplari, gareggia nella classe “Concept Cars & Prototypes”.

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale è un omaggio al modello omonimo del 1967. La coupé a due posti unisce design classico e ingegneria moderna. Ogni esemplare è realizzato utilizzando un processo artigianale unico ed è caratterizzato dai più alti standard di qualità e attenzione ai dettagli.

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este si tiene dal 1929 nell’omonimo hotel sul Lago di Como. Quest’anno più di 100 veicoli competono per i trofei nelle varie categorie. Includono le auto d’epoca più rare e preziose provenienti da collezioni globali. Dal 2002 vengono premiati anche prototipi e concept car con i quali l’evento crea un collegamento tra passato e futuro dell’industria automobilistica. Tradizionalmente vengono assegnati due premi anche tramite votazione tra i visitatori. Uno di questi è il “Concorso d’Eleganza Design Award” per la classe “Concept Cars & Prototypes”, nella quale è iscritta anche l’Alfa Romeo 33 Stradale.

L’anno scorso Alfa Romeo ha presentato a Villa d’Este diverse versioni della storica vettura da corsa Tipo 33, icona degli sport motoristici degli anni ’60. Erano esposte, tra le altre cose, un’Alfa Romeo Tipo 33/2 Daytona del 1968 e l’Alfa Romeo Tipo 33TT12, con la quale l’Alfa Romeo vinse il campionato mondiale di endurance nel 1975. Con questa presentazione il marchio ha dato un assaggio della nuova Alfa Romeo 33 Stradale.

Il programma del Concorso d’Eleganza a Villa d’Este inizia venerdì (24 maggio 2024) con l’arrivo dei veicoli e un’esclusiva cena di gala per partecipanti e ospiti. Sabato la giuria assegnerà i primi premi. Domenica le auto d’epoca e i prototipi verranno presentati al pubblico nella vicina Villa Erba. Momento clou sono le sfilate di tutti i concorrenti, sabato a Villa d’Este e domenica a Villa Erba.

In passato, l’Alfa Romeo ha utilizzato regolarmente il Concorso d’Eleganza Villa d’Este per le anteprime pubbliche di nuovi modelli di veicoli. Un momento clou fu l’anno 1949, quando un’Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport con carrozzeria Touring coupé vinse il premio del pubblico “Coppa d’Oro”. In onore di questo successo il veicolo venne denominato Villa d’Este e ne furono costruiti solo 36 esemplari dal 1949 al 1952.

Anche la nuova Alfa Romeo 33 Stradale è la prova del coraggio e della visione del marchio. La fonte di ispirazione è stata la Tipo 33 Stradale del 1967, per molti una delle automobili più belle di tutti i tempi. Nella nuova fabbrica Bottega Alfa Romeo, designer, ingegneri e storici lavorano insieme ai 33 futuri proprietari per configurare individualmente i loro veicoli.