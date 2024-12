Abarth presenta la sua esclusiva collezione di merchandising Special Edition

Abarth continua a celebrare il suo 75 ° anniversario lanciando una straordinaria edizione speciale di Merchandise Collection ispirata all‘Abarth 695 75° Anniversario per il suo look accattivante e le sue prestazioni, progettata e prodotta da Audes Group, azienda leader nella progettazione e nello sviluppo di collezioni di merchandising di alta qualità.

Abarth per il suo 75° anniversario svela la sua esclusiva collezione di merchandising Special Edition ispirata alla 695 75° Anniversario

Per celebrare questo eccezionale traguardo, il marchio dello Scorpione ha creato una selezione speciale che racchiude la passione, l’innovazione e l’audacia che contraddistinguono la storia e i veicoli Abarth. Al centro di questa collezione commemorativa c’è una felpa con cappuccio in edizione limitata realizzata con cura, disponibile in un’esclusiva tiratura di 75 pezzi. Questo pezzo distintivo, realizzato con materiali di prima qualità, unisce lo stile contemporaneo all’estetica senza tempo di Abarth ed è dedicato ai collezionisti e agli appassionati che cercano un pezzo dell’eredità di Abarth.

Un secondo articolo è al centro di questa collezione, frutto di una collaborazione rivoluzionaria tra Brembo, leader mondiale di fama mondiale nei sistemi frenanti ad alte prestazioni, e Abarth. Due simboli dell’ingegneria delle prestazioni si sono uniti per creare l’esclusiva T-shirt Abarth + Brembo, che sottolinea la sinergia tra l’eredità del marchio dello Scorpione e l’esperienza di Brembo con un audace co-branding e un design all’avanguardia.

L’esclusiva collezione ispirata all’Abarth 695 75° Anniversario, rappresentativa dell’essenza di Abarth, include anche una selezione di abbigliamento e accessori di alta qualità che esprimono un design eccezionale e un’artigianalità senza pari. Da ora in poi, gli appassionati potranno sia guidare che indossare l’eredità dello Scorpione. L’intera selezione, in quantità limitate, è disponibile presso lo store della casa automobilistica dello scorpione, dove gli appassionati possono assicurarsi i loro articoli preferiti prima che vadano esauriti.