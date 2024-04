La nuova Abarth 695 75° Anniversario è protagonista della mostra che celebra i 75 anni del marchio

Il 75esimo compleanno di Abarth viene celebrato in questi giorni con una mostra speciale presso l’Heritage Hub di Torino, il museo dei veicoli storici dei marchi italiani del Gruppo Stellantis. Protagonista della presentazione la nuova Abarth 695 75° Anniversario. Il modello speciale, prodotto in edizione limitata di sole 1.368 unità, fa parte di una collezione leggendaria che ha aiutato il marchio con il famoso stemma dello scorpione a guadagnare fama mondiale.

Abarth 695 75° Anniversario onora la strategia di Carlo Abarth di produrre auto sportive a prezzi accessibili

Il numero 1.368 si riferisce alla cilindrata del motore turbo, che nel modello speciale eroga 132 kW (180 CV). Il motore a quattro cilindri accelera la nuova Abarth 695 75° Anniversario da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi; la velocità massima è di 225 km/h. L’impianto di scarico “Record Monza” assicura un sound inconfondibile.

Anche la nuova Abarth 695 75° Anniversario è caratterizzata da una speciale colorazione. Un adesivo dello scorpione dorato è decorato sul tetto e risalta sulla superficie nera della carrozzeria. Ulteriori accenti sono forniti dagli adesivi color oro del logo (75° Anniversario) su entrambi i lati e dalla verniciatura scura sul retro.

Gli ammortizzatori adattivi Koni con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping ) garantiscono un comportamento di guida agile e sicuro . I cerchi in lega leggera da 17 pollici verniciati in oro offrono spazio per dischi freno autoventilanti e forati con un diametro di 305 millimetri. Le pinze dei freni in alluminio verniciato nero provengono dallo specialista delle corse Brembo.

Un’atmosfera esclusiva e sportiva è stata creata negli interni, caratterizzati dalla plancia rivestita in Alcantara nera e dai sedili avvolgenti Sabelt. I sedili hanno la scocca in fibra di carbonio e sono decorati con speciali doppie cuciture e loghi 75° Anniversario in stile storico. stile. Gli inserti in Alcantara nelle portiere e nei pannelli laterali intensificano il tocco sportivo degli interni.

Oltre al climatizzatore automatico, la dotazione di serie della nuova Abarth 695 75° Anniversario comprende la strumentazione centrale completamente digitale con display TFT da 7,0 pollici (17,8 centimetri) e il monitor del sistema multimediale, anch’esso con schermo da sette pollici. diagonale. Di serie sono anche l’impianto audio HiFi Beats con ricezione DAB e il sistema di navigazione.

38 modelli iconici sono esposti nella speciale mostra all’Heritage Hub di Torino che celebra il 75esimo compleanno di Abarth. L’Abarth 500, con la quale i piloti della squadra stabilirono numerosi record mondiali negli anni ’50, ripercorre gli esordi dell’azienda. L’Abarth 1000 ricorda i successi motoristici degli anni ’60. Per oggi, oltre al modello speciale Abarth 695 75° Anniversario, c’è anche l’Abarth 500e, il primo modello di vettura puramente elettrica del marchio.

Un altro pezzo forte è un modello 1:3 dell’Abarth 1300 OT. Alla base di tutto questo c’è il progetto “Reloaded by Creators”, con cui Stellantis Heritage offre agli appassionati di Abarth l’opportunità di possedere una reinterpretazione contemporanea di una delle vetture più iconiche degli anni ’60. Fino a metà luglio è aperta la mostra speciale che celebra il 75° compleanno di Abarth. Ulteriori informazioni e la prenotazione online dei biglietti sono disponibili sulla homepage di Heritage Hub