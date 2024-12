Fiat Panda MY25: ecco cosa cambia

In vista dell’arrivo nei concessionari della Fiat Grande Panda, previsto per gennaio 2025, Fiat ha aggiornato il modello attuale con la Fiat Panda MY25, Model Year 2025. Questo aggiornamento, avvenuto senza un annuncio ufficiale a partire dalla fine di novembre 2024, ha introdotto alcune modifiche alla storica city car prodotta a Pomigliano. La novità principale è che il prezzo della Fiat Panda MY 25 rimane invariato rispetto al precedente modello, con la versione base che continua a costare 15.900 euro.

Fiat Panda MY 25 offre diversi aggiornamenti

La Fiat Panda MY25 è inclusa nelle offerte promozionali di Fiat per dicembre 2024, con un prezzo scontato di 15.000 euro, 900 euro in meno rispetto al listino. Sebbene l’aggiornamento non porti modifiche significative, le piccole novità a questo prezzo rappresentano comunque un aspetto positivo. Il motore rimane invariato, con il 1.0 hybrid da 70 cavalli. Dal punto di vista estetico, la versione City (la base) si differenzia dalla MY 24 per i paraurti anteriore e posteriore, che non sono più in plastica nera ma colorati in tinta con la carrozzeria, richiamando lo stile di alcuni modelli storici.

La Fiat Panda MY25 offre diversi aggiornamenti, tra cui i rivestimenti in tessuto con il monogramma Fiat, un cruscotto digitale da 7 pollici, il riconoscimento dei segnali stradali, il rilevamento della stanchezza del conducente e l’assistenza al mantenimento della corsia. Tra le altre caratteristiche troviamo l’aria condizionata manuale, il radar di retromarcia e il controllo della velocità di crociera.

La versione Pandina, disponibile a partire da 18.900 euro, introduce un nuovo colore, il Verde Foresta, e offre ulteriori opzioni di personalizzazione, come la verniciatura bicolore e finiture più raffinate. Ricordiamo che la versione attuale di Fiat Panda, nonostante l’arrivo imminente della Fiat Grande Panda, continuerà ad essere prodotta ancora a lungo a Pomigliano. Salvo sorprese si dovrebbe arrivare fino al 2029.