Fiat Grande Panda e Pandina avvistate fianco a fianco in strada

La nuova Fiat Grande Panda è stata immortalata in recenti foto pubblicate sui social da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit accanto alla versione precedente del 2012, la cosiddetta “Pandina”, non il modello più recente e tecnologico lanciato di recente, ma la city car di vecchia generazione. Questa foto è significativa, in quanto la Fiat Grande Panda, che dovrebbe arrivare nei concessionari a gennaio 2025, non era mai stata vista prima accanto alla vecchia Panda. Inoltre, è interessante osservare le differenze nelle dimensioni tra le due versioni, un dettaglio che aiuta a comprendere meglio la grandezza della nuova Big Panda rispetto al modello del 2012 e anche rispetto alla versione attuale.

Prima immagina fianco a fianco per Fiat Grande Panda e la vecchia Panda

Come è possibile notare da queste immagini le due vetture presentano una differenza di circa 40 centimetri: la Panda del 2012 misura circa 3,60 metri, mentre la nuova Grande Panda arriva a 3,99 metri. Le foto di Walter Vayr mostrano quello che sembra essere il modello base della Fiat Grande Panda, dotato di dettagli più essenziali: “lattoni” neri con la scritta Fiat al posto dei cerchi in lega, finiture in plastica nera e una calandra statica invece di quella dinamica. Questo modello, che dovrebbe essere la versione ibrida, è previsto ad un prezzo inferiore ai 19.000 euro.

La Fiat Grande Panda sarà disponibile anche in versione elettrica e, come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi dovrebbe arrivare nei showroom tra circa un mese. Inizialmente, sarà in vendita solo la versione completamente elettrica, con un prezzo intorno ai 24.000 euro. Successivamente, a partire da maggio/giugno 2025, saranno aperti gli ordini per la versione mild hybrid. Questa Grande Panda rappresenta la prima versione BEV della storica Panda e punta ad ampliare la quota di veicoli elettrici nel portafoglio Stellantis, in linea con le normative sulle emissioni che entreranno in vigore nel 2025, le quali saranno molto più severe rispetto agli attuali standard.