Fiat Grande Panda: aperti gli ordini in Germania, i prezzi

È ora possibile ordinare la nuova Fiat Grande Panda in Germania. Il veicolo elettrico, progettato presso il Centro Stile FIAT di Torino in Italia, offre spazio per cinque persone. L’autonomia di 320 chilometri (valore provvisorio. Il veicolo non è ancora stato omologato) rende inoltre la Fiat Grande Panda il veicolo familiare perfetto per la mobilità urbana contemporanea.

Al via anche in Germania gli ordini per Fiat Grande Panda nella versione elettrica

Il design della carrozzeria riprende elementi stilistici dell’iconica Fiat Panda degli anni ’80. Chi è interessato all’acquisto di questo modello potrà scegliere tra il modello base Fiat (Grande Panda)RED e la versione top Fiat Grande Panda La Prima. Il listino prezzi parte da 24.990 euro (prezzo di vendita consigliato dal produttore UPE franco fabbrica).

Il motore elettrico della nuova Fiat Grande Panda produce 83 kW (equivalenti a 113 CV). Ciò significa che il modello compatto a cinque porte raggiunge una velocità massima di 132 km/h e accelera da fermo a 50 km/h in 4,2 secondi e a 100 km/h in 11 secondi.

La batteria da 44 kWh può essere caricata in modo particolarmente comodo grazie al cavo di ricarica avvolgibile (disponibile come optional, solo in combinazione con un caricabatterie di bordo monofase da 7 kW). Il cavo è riposto in uno scomparto speciale sotto il cofano, il che significa che il bagagliaio nella parte posteriore può essere utilizzato senza restrizioni. Il modulo di ricarica di bordo (caricatore di bordo) consente la ricarica dal 20 all’80 per cento in tre ore e 43 minuti.

Di serie è disponibile un cavo di ricarica per corrente alternata con una potenza fino a 11 kW. Il ciclo di ricarica dal 20 all’80 per cento richiede solo due ore e 55 minuti. È possibile anche la ricarica CC fino a 100 kW, riducendo il tempo di ricarica standard a 33 minuti. Vedremo dunque quella che sarà l’accoglienza in Germania per Fiat Grande Panda.