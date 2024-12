Fiat 500e: fino a 8.000 euro di sconto per quelle in pronta consegna

L’elettrico non decolla, con le vendite che a fine novembre scorso si sono attestate a 6.613 immatricolazioni in Italia per una quota di mercato del 5,3%. Con una Fiat 500e che aveva chiuso il mese con sole 195 unità immatricolate, l’occasione del Bonus Tricolore Fiat potrebbe essere ghiotta per chi sta pensando di acquistarne una puntando su una interessante opportunità di sconto.

Il costruttore torinese di casa Stellantis mette sul piatto una scontistica pari a ben 8.211 euro da detrarre all’acquisto di una Fiat 500e, sebbene configurabile sotto alcune specifiche condizioni. Vediamo quali. In accordo con le scontistiche del Bonus Tricolore Fiat, si ha infatti la possibilità rivedere il prezzo di listino dai canonici 29.950 euro fino ai 21.739 euro finali; ciò che grazie a uno sconto applicato pari a 8.211 euro in meno.

Lo sconto che permette di acquistare la Fiat 500e a un prezzo ridotto è valido in accordo con alcune prerogative

L’offerta viene infatti erogata soltanto su un numero limitato di veicoli e già disponibili in pronta consegna. Il Bonus Tricolore Fiat si applica sulla Fiat 500e grazie al finanziamento di Stellantis Financial Services. In questo modo, con un anticipo di esempio pari a 2.500 euro, si hanno a disposizione 35 rate mensili da 199 euro con TAN fisso al 2,99% e TAEG al 4,81%. Dopo tre anni si può scegliere se tenere la 500e o se sostituirla; nel primo caso si dovrà affrontare una maxi rata finale di 14.615,65 euro.

In ogni caso l’offerta si applica soltanto in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà, nel caso di clienti privati in accordo con contratti stipulati fino al 31 dicembre prossimo. C’è poi un limite di percorrenza massima fissato in 30.000 chilometri nel giro dei 36 mesi di finanziamento; nel caso in cui la Fiat 500e venga resa o sostituita alla scadenza contrattuale, viene applicato un costo di 0,10 euro per ogni chilometro in più percorso.

La promozione proposta da Fiat si riferisce tuttavia alla variante più economica disponibile nel listino della Fiat 500e. Parliamo della versione con batteria da 23,65 kWh capace di 190 chilometri di autonomia con una singola ricarica; in questo caso l’unità elettrica eroga 95 cavalli di potenza, o 70 kW, per una velocità massima di 135 km/h.