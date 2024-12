Fiat premiata con altri due importanti premi in Brasile

Fiat è stata premiata con altri due importanti premi nel settore automobilistico in Brasile. Con il modello Fastback, il marchio ha vinto il premio “Miglior SUV Coupé” nel sondaggio “Os Eleitos”, realizzato dalla rivista Quatro Rodas. Nel Best Resale Value Award – Autos, promosso da Agência Autoinforme, Fiat ha vinto in tre categorie: con Strada, nella categoria Small Pickup, Cronos in quella Small Sedan, e con Mobi, come Entry Car.

Fiat ha inoltre vinto in tre categorie il premio “Highest Resale Value Award – Autos 2024”, promosso da Agência Autoinforme

In questo premio, i proprietari valutano le loro auto sulla base di 23 domande, decretando i vincitori di ciascuna categoria. La Fiat Fastback, votata “Miglior SUV Coupé”, è il secondo SUV del marchio ad essere prodotto in Brasile. Il modello si distingue nel segmento, con il bagagliaio più grande della categoria, oltre ad avere il design come punto di forza. Con curve fluide e sportive, sembra essere in movimento anche da fermo, riunendo concetti del rinomato design italiano.

Proseguendo nel proprio impegno volto a mantenere il modello come riferimento nel segmento, Fiat ha recentemente lanciato la nuova Fastback equipaggiata con il motore T200 Hybrid, il 1.0 turbo più potente del segmento da 130 CV e 20,4 kgfm di coppia, che nella configurazione ibrida garantisce una maggiore efficienza energetica e un miglior rapporto costi-benefici.

Condotta dal 2001, la ricerca di Quatro Rodas comprende le 50 auto più vendute in Brasile nell’ultimo anno ed è aperta alle vetture prodotte negli ultimi cinque anni. Al questionario deve rispondere il proprietario dell’auto, che dimostra la proprietà del veicolo tramite Renavam. In questo modo si garantisce che ogni persona risponderà al sondaggio una sola volta e che sia effettivamente il proprietario del veicolo valutato.

Per il secondo anno consecutivo, Fiat ha vinto in tre categorie il premio Highest Resale Value – Autos, promosso da Agência Autoinforme. Quest’anno il marchio si è messo in evidenza con la Strada, nella categoria Small Pickup, con il Cronos nella Small Sedan, e con Mobi, nella categoria Entry. Con Strada e Mobi non è la prima volta che il marchio viene premiato.

Riferimento nel segmento dei pick-up, dove ha recentemente raggiunto il volume annuo più alto della sua serie storica, con 182.558 unità immatricolate, Strada ha avuto una svalutazione solo del 6%. Il modello che unisce robustezza, versatilità, tecnologia e prestazioni.

Fiat Cronos, campionessa nella categoria Piccole Sedan, ha registrato un deprezzamento del 9,2% nel 2024. Il modello ha un design audace, interni spaziosi con ottime finiture e il bagagliaio più grande del segmento (525 litri). Dispone, ad esempio, di un centro multimediale touchscreen da 7″ con Android Auto e Apple Car Play in tutte e quattro le versioni e sedili in ecopelle di serie nel Precision 1.3 AT.

Vincitore nella categoria Entry, Mobi ha avuto una svalutazione del 9,3%. Prodotta presso lo Stellantis Automotive Complex di Betim (MG), la berlina ha conquistato le strade fin dal suo lancio e, lo scorso mese, ha raggiunto la soglia delle 600mila unità prodotte. Il modello è anche tra le 10 auto più vendute nel Paese nel 2024.

Fiat, leader assoluto del mercato finora quest’anno, ha a cuore i suoi clienti e lavora affinché le sue auto mantengano il loro valore di rivendita nel tempo. Alla sua undicesima edizione, il premio Highest Resale Value – Autos prevedeva 20 categorie, oltre ai due campioni assoluti.