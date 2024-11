Fiat 500e: negli USA offerta a 19 dollari al mese con anticipo zero

Fiat 500e sta incontrando notevoli difficoltà in questo momento a livello globale. Uno dei mercati in cui la city car elettrica della casa torinese sembra avere meno successo sono gli Stati Uniti. Qui i rivenditori le stanno provando davvero tutte per vendere l’auto. Secondo quanto riporta il sito Jalopnik in Colorado un rivenditore ha deciso di offrire un esemplare di 500 elettrica a noleggio con anticipo zero e una rata mensile di 19 dollari.

Un esemplare di Fiat 500e offerta in Colorado a noleggio con anticipo zero e 19 dollari al mese di canone

Ricordiamo che negli Stati Uniti Fiat 500e viene venduta ad un prezzo superiore ai 35 mila dollari al netto di incentivi. Dunque questa promozione è davvero interessante. Ci sono però delle condizioni. Innanzi tutto questa offerta, a quanto pare, sembra legata ad un singolo modello di 500 con un determinato numero di telaio e poi inoltre ne potrà usufruire solo chi risiede in Colorado. Dunque l’offerta non riguarda i residenti di altri stati americani.

Si tratta dunque di una trovata pubblicitaria di questo rivenditore in Colorado che probabilmente spera così di suscitare maggiore curiosità e attenzione nei confronti della Fiat 500e che fino ad ora sembra essere passato inosservata nel mercaro auto americano che come sappiamo rimane il più importante al mondo. Ricordiamo infatti che nonostante una campagna marketing davvero innovativa per la 500e, le vendite negli Stati Uniti sono rimaste basse nel 2024, con solo 439 unità vendute. La concorrenza è forte e il prezzo di listino non facilita le cose.

Di questo forte calo delle vendite di Fiat 500e ne sta risentendo molto lo stabilimento Stellantis di Mirafiori che infatti ha sospeso per un lungo periodo tutte le sue attività. Si spera naturalmente che le cose possano migliorare in breve tempo. Ricordiamo che Carlos Tavares ha promesso una versione più economica di 500e nei prossimi anni. Inoltre a novembre 2025 sarà avviata a Mirafiori la produzione della nuova 500 ibrida che dovrebbe garantire un cospicuo numero di unità prodotte ogni anno.