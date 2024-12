Maserati ha venduto solo 7 auto elettriche in Italia a novembre 2024

Le vendite di Maserati hanno subito un drastico calo nel 2024 e la situazione che riguarda le auto elettriche non sembra migliorare. In effetti, il progetto Folgore non sta apportando i benefici sperati alla casa automobilistica di lusso, come dimostrano i dati UNRAE di novembre 2024. Questi numeri rivelano chiaramente le difficoltà che Maserati sta affrontando in un contesto di mercato sempre più competitivo e sfidante. Il calo delle vendite, unito alle difficoltà legate alla transizione verso l’elettrico, sta mettendo a dura prova la posizione della marca all’interno del gruppo Stellantis.

Maserati in Italia a novembre ha venduto 5 Grecale e 2 GranTurismo elettriche

Carlos Tavares, ex CEO del gruppo automobilistico Stellantis, aveva attribuito il calo delle vendite di Maserati principalmente a problemi legati al marketing. Tuttavia, i numeri suggeriscono che il problema sia di natura più strutturale. Lo scorso mese, ad esempio, il marchio ha venduto solo 7 auto elettriche in Italia, di cui 5 modelli Grecale e 2 GranTurismo.

Questo evidenzia che la strategia di puntare sull’elettrico non sta portando i risultati sperati, anche perché il segmento delle auto premium a zero emissioni sta incontrando notevoli difficoltà nel decollare. I dati di Dataforce sull’Europa confermano questa tendenza: a ottobre, Maserati ha venduto solo 352 veicoli, in calo rispetto alle 572 unità dello stesso mese del 2023. Nei primi dieci mesi dell’anno, il marchio ha totalizzato 4.076 vendite, un netto calo rispetto alle 6.942 dello scorso anno.

Il modello Maserati più venduto è la Grecale, che ha raggiunto un totale di 2.988 unità, confermandosi il punto di riferimento nelle vendite del marchio. Negli ultimi giorni, sono emerse online alcune foto spia del nuovo modello, che rivelano alcuni dettagli aggiornati e miglioramenti. Segue in classifica la Levante, con 400 veicoli venduti, mentre la GranTurismo si ferma a 247 unità.

La Ghibli ha registrato 209 vendite, l’MC20 143, la GranCabrio solo 46 e la Quattroporte ha totalizzato 37 unità. Con un panorama di vendite in calo, il nuovo amministratore delegato di Stellantis sarà chiamato a prendere decisioni cruciali per rilanciare Maserati, un marchio che recentemente ha celebrato il suo 110° anniversario e che riveste una grande importanza strategica per il gruppo automobilistico.