Maserati richiama Grecale e GranTurismo per un problema alla telecamera posteriore

Maserati North America ha recentemente emesso un richiamo per un totale di 1.710 veicoli, che includono i modelli Grecale 2023-2024 e GranTurismo 2024. Il problema identificato è legato a un malfunzionamento del software nel modulo Central Vision Park Assist (CVPAM), che potrebbe impedire la visualizzazione dell’immagine della telecamera posteriore quando il veicolo viene messo in retromarcia. Questo difetto potrebbe compromettere la sicurezza dei conducenti, impedendo loro di visualizzare correttamente l’area dietro il veicolo durante le manovre di parcheggio o retromarcia, aumentando il rischio di incidenti.

Maserati ha emesso un richiamo che coinvolge un totale di 1.710 veicoli, tra cui il modello Maserati Grecale, con 1.602 unità prodotte tra il 5 maggio 2022 e il 1° dicembre 2023, e il Maserati GranTurismo 2024, con 108 unità costruite tra il 20 ottobre 2022 e il 28 novembre 2023. Il richiamo è stato emesso a causa di un problema software nel modulo Central Vision Park Assist (CVPAM), che potrebbe impedire la visualizzazione corretta dell’immagine della telecamera posteriore quando il veicolo è in retromarcia, creando potenziali rischi per la sicurezza.

Veicoli simili costruiti al di fuori di questi periodi venivano aggiornati con un software corretto oppure i loro CVPAM venivano sostituiti prima di lasciare la fabbrica. I proprietari di questi veicoli di Maserati possono anche contattare la hotline per la sicurezza dei veicoli della National Highway Traffic Safety Administration

Il richiamo di Maserati è stato avviato a seguito di preoccupazioni interne e analisi dei dati sul campo. Nel luglio 2023, Stellantis ha segnalato un possibile problema software nel CVPAM, ma inizialmente non sono stati riscontrati guasti nei veicoli. Nonostante rassicurazioni dal fornitore, Maserati ha monitorato la situazione. A novembre 2023, il Comitato VRC ha deciso di non emettere un richiamo immediato. Tuttavia, a settembre 2024, dopo 10 reclami in garanzia, Maserati ha riaperto l’indagine e, il 19 novembre 2024, ha deciso di avviare un richiamo di sicurezza volontario per garantire la conformità alle normative e la sicurezza del cliente.