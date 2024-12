Carlos Tavares non prenderà 100 milioni di euro di buonuscita secondo Stellantis

Carlos Tavares ha detto addio a Stellantis. Nei giorni scorsi l’ex CEO ha presentato le dimissioni che sono state accolte dal Consiglio di amministrazione del gruppo automobilistico che adesso dovrà nominare un nuovo amministratore delegato cosa che dovrebbe avvenire entro la metà del prossimo anno. I motivi dell’addio non si conoscono anche se si vocifera che ci siano stati forti disaccordi sui piani relativi alla riduzione dei costi e al rilancio dei brand.

Non sarà di 100 milioni la liquidazione di Carlos Tavares: lo ha detto Stellantis

Appena si è saputo che Carlos Tavares si era dimesso da CEO di Stellantis, sono uscite indiscrezioni secondo cui l’ex numero uno del gruppo automobilistico avrebbe ricevuto una buonuscita di circa 100 milioni e qualcuno aveva addirittura ipotizzato anche una quota di Maserati per il manager portoghese. Nelle scorse ore però Stellantis ha smentito categoricamente che Tavares riceverà 100 milioni di euro definendo queste cifre come al di fuori della realtà.

Per la precisione Stellantis ha dichiarato: “Smentiamo le cifre diffuse dai media riguardo ai termini finanziari delle dimissioni di Carlos Tavares, definendole altamente imprecise e distanti dalla realtà”. Ovviamente la diffusione della notizia che l’ex CEO avrebbe ricevuto 100 milioni aveva mandato su tutte le furie sindacati, politici e dipendenti. Le indiscrezioni a proposito di questo maxi bonus erano trapelate dalla Francia ma evidentemente non erano corrette almeno secondo quanto dichiara Stellantis.

Ricordiamo che lo scorso anno Carlos Tavares ha guadagnato tra stipendio e bonus vari 23,5 milioni di euro. Rispondendo alla domanda di chi chiedeva a quanto esattamente ammontasse la liquidazione dell’ex CEO Stellantis ha concluso dicendo che non divulga mai i dettagli economici e no relativi alle dimissioni di propri dipendenti in quanto ci sarebbe una violazione evidente della privacy.