Fiat Grande Panda: ecco quando apriranno gli ordini in Italia secondo i concessionari

Fiat Grande Panda presentata ufficialmente lo scorso 11 luglio non è ancora arrivata nei concessionari in Italia. Gli ordini si sono aperti in Francia, Portogallo e Paesi Bassi ma non ancora nel nostro paese. Interpellando alcuni concessionari pare che per l’apertura degli ordini dovremo aspettare gennaio del 2025. Questo però riguarderà solo la versione completamente elettrica che come vi abbiamo scritto in un nostro articolo di ieri dovrebbe avere un prezzo di partenza di 24.900 euro.

Gennaio 2025 potrebbe essere il mese giusto per Fiat Grande Panda elettrica, tempi lunghi per l’ibrida

Per chi invece volesse acquistare la versione ibrida di Fiat Grande Panda i tempi saranno ancora più lunghi. Si dice infatti che per la versione entry level con un prezzo di partenza che si vocifera sarà vicino ai 18.900 euro si dovrà aspettare diversi mesi in più. Qualcuno tra i concessionari ipotizza addirittura la metà del 2025 con il primo porte aperte. Questo significherebbe che le prime consegne sarebbero effettuate nel corso dell’autunno del prossimo anno. Dunque tempi davvero lunghi se queste voci di corridoio trovassero conferma ufficiale.

L’ibrida sembra essere il modello con il maggior potenziale in termini di volumi di vendita, in un’Italia che ancora fatica ad abbracciare completamente la mobilità elettrica al 100%. Di conseguenza il fatto che per il suo arrivo bisognerà aspettare ancora molti mesi non è di sicuro una bella notizia. Ma come dicevanmo per il momento si tratta solo di alcune indiscrezioni trapelate da singoli concessionari e dunque è ancora presto per fasciarsi la testa. La speranza ovviamente è quella di essere smentiti da notizie ufficiali decisamente più positive.

Ricordiamo che Fiat Grande Panda nascerà su piattaforma smart car di Stellantis, la stessa di Citroen C3 anche lei in ritardo sul mercato. La produzione della nuova vettura di Fiat avviene in Serbia presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac. Questa auto darà origine ad una nuova famiglia di veicoli Fiat da cui deriveranno anche le nuove Fiat Multipla e Fiat Panda Fastback.