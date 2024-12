Fiat Grande Panda: sta per partire la produzione in Serbia, a gennaio arriva in Italia

Arrivano buone notizie a proposito di Fiat Grande Panda. La produzione su larga scala del nuovo modello svelato lo scorso 11 luglio sta per partire presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia. Questo significa che si avvicina anche il via agli ordini per la nuova vettura di Fiat in Italia. Sarà gennaio 2025 il momento in cui si apriranno gli ordini per la versione elettrica della nuova Panda.

Sta per partire la produzione in serie di Fiat Grande Panda in Serbia

Per Fiat Grande Panda ibrida invece si dovrà aspettare ancora. Si parla in proposito della prossima estate. La notizia che la produzione del modello su larga scala sta per partire arriva direttamente dalla Serbia con il presidente del sindacato FCA Serbia, Sasa Djordjevic che ha confermato che a Kragujevac già adesso si producono numerose unità della versione elettrica della Grande Panda, sebbene non sia stata ancora comunicata una data ufficiale di avvio della produzione in serie.

In Serbia la produzione sta crescendo e si sta lavorando in maniera piuttosto intensa per portare la produzione di Fiat Grande Panda a livelli che consentano di aprire gli ordini nei principali mercati europei. Per il momento infatti l’auto è in vendita solo in Francia, Paesi Bassi e Portogallo.

Il leader del sindacato FCA Serbia ha pure aggiunto che ora come ora presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac lavorano 800 dipendenti ma Stellantis è alla ricerca di nuovo personale per poter incrementare la produzione di Fiat Grande Panda. Ricordiamo che nei prossimi anni la fabbrica ospiterà la produzione anche di un secondo modello. Al momento non è ancora chiaro se si tratterà di un veicolo Fiat oppure di un altro brand del gruppo Stellantis.