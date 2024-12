DS Automobiles festeggia la sua decima stagione in Formula E

DS Automobiles si prepara ancora una volta a scrivere la storia del motorsport. Infatti, questo sabato 7 dicembre 2024 a San Paolo (Brasile), il marchio premium francese del gruppo Stellantis inizierà la sua decima stagione nel campionato mondiale ABB FIA Formula E. Un impegno di lunga data che corrisponde al desiderio di accelerare trasferimento tecnologico, per immaginare la mobilità di domani e per aumentare la notorietà del brand internazionale.

DS Automobiles gareggerà questo sabato nella prima gara della sua decima stagione nella serie elettrica

Entrata nelle competizioni durante la seconda stagione (ottobre 2015), DS Automobiles non ha perso tempo e ha ottenuto risultati promettenti sui circuiti FE. Vincitrice della sua 4a corsa (febbraio 2016), DS Automobiles si è rapidamente affermata come uno dei protagonisti della serie elettrica. Nel corso delle stagioni, i team DS Performance – la divisione competizioni di DS Automobiles – hanno sviluppato vetture sempre più affidabili ed efficienti. Ed è proprio la prima monoposto di seconda generazione che segnerà una pietra miliare nella storia di DS Automobiles con il primo doppio titolo (Squadre e Piloti) vinto con Jean-Eric Vergne nella stagione 5 (2018/2019). Un’impresa che si ripeterà la stagione successiva con il secondo doppio titolo (Squadre e Piloti) conquistato con Antonio Felix Da Costa.

All’alba della sua decima stagione in Formula E, il Marchio ha gareggiato in 121 gare e conta 4 titoli iridati (Squadre e Piloti), 16 vittorie, 51 podi e 24 pole position. Oggi, dopo 2 anni di intenso lavoro, i team DS Performance si preparano a scendere in pista sul circuito di San Paolo con la DS E-TENSE FE25. Una monoposto Gen3 Evo all’avanguardia della tecnologia elettrica nella quale prenderanno posto Jean-Eric Vergne, unico due volte campione FE, e il talentuoso pilota tedesco Maximilian Günther.

Mentre i team DS Performance lavorano per essere sempre più efficienti sui circuiti, DS Automobiles accelera la sua strategia di elettrificazione arricchendo la sua gamma di nuovi motori IBRIDI autoricaricabili su DS 3 e DS 4, poi amplierà la sua offerta commercializzando una motorizzazione 100% versione elettrica della DS 4 oltre alla DS 3 E-Tense disponibile dal 2020. Infine, la Marca presenterà molto presto DS N°8, la sua nuova creazione 100 % elettrico che offre un’autonomia eccezionale di 750 km. Tutto questo con un unico obiettivo: anticipare i profondi cambiamenti del settore automobilistico.

L’impegno del Marchio nei confronti della Formula E è quindi più importante che mai. Per questa stagione 11, l’obiettivo di DS Automobiles è chiaro: conquistare il maggior numero di podi possibile e affermarsi tra i leader con il suo partner Penske Autosport. La prima gara della stagione 11 si svolgerà a San Paolo (Brasile) questo sabato alle 18:00 CET.

Olivier François, direttore generale di DS Automobiles ha dichiarato: “Il carattere pionieristico del nostro Brand in termini di elettrificazione è perfettamente allineato con lo spirito tecnologico del campionato, il nostro impegno dal 2015 è quindi del tutto naturale. La piattaforma rappresentata dalla Formula E ci ha aiutato sia tecnicamente che in termini di visibilità. Le numerose vittorie ottenute e i nostri 4 titoli ci hanno permesso di affermare la nostra notorietà internazionale. Inoltre, le nostre monoposto elettriche sono fantastici acceleratori di sviluppo tecnologico. Oggi, ogni proprietario di una DS elettrificata beneficia del nostro impegno nella Formula E”.