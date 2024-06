Fiat, Olivier Francois: “Mi auguro ci siano altri incentivi, ci aiuterebbero tanto”

Gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche del 2024 sono stati esauriti in meno di 9 ore, a dimostrazione dell’enorme desiderio accumulato negli ultimi mesi per questi veicoli. Questa straordinaria richiesta ha portato molti a chiedersi se non sia possibile per il governo stanziare ulteriori fondi per gli incentivi. Anche Olivier Francois, CEO di Fiat e global chief marketing officer di Stellantis, ha espresso il suo punto di vista recentemente, dicendo: “Non mi aspetto che ci saranno altri fondi, ma me lo auguro. Qualcosa di più strutturale ci permetterebbe di lavorare in maniera più sicura”.

Il CEO di Fiat Olivier Francois spera che ci siano altri incentivi per chi decida di acquistare un’auto elettrica in Italia

Olivier Francois ha espresso la sua visione affermando: “Qualcosa di più strutturale ci permetterebbe di lavorare in maniera più sicura”. Ha poi espresso sorpresa per l’esaurimento rapido degli incentivi per le auto elettriche, dicendo: “Non mi aspettavo che gli incentivi per le auto elettriche sarebbero finiti in poche ore. Sono rimasto molto sorpreso. La democratizzazione dell’elettrico era al centro delle nostre aspettative, con un occhio di riguardo verso i privati e le famiglie a reddito più basso, offrendo la chance di passare all’elettrico con costi accessibili. È stata un’opportunità sfumata troppo in fretta. Ci auguriamo di poterla riproporre, poiché puntiamo a rendere la mobilità urbana elettrica accessibile a tutti”.

Vedremo dunque se la richiesta del numero uno di Fiat sarà ascoltata dal governo che attraverso i suoi Ministri nei giorni scorsi non ha escluso di poter fare ancora qualcosa per incentivare l’acquisto di auto elettriche dato che le risorse destinate sono andate esaurite così velocemente.

L’esperienza di quest’anno con gli incentivi auto potrebbe rivelarsi un insegnamento prezioso per il 2025. Se gli aiuti finanziari attuali, che variano da 6.000 euro senza rottamazione fino a 13.750 euro per chi ha un ISEE inferiore ai 30.000 euro con rottamazione, fossero riconfermati, potrebbero guidare le strategie future. Nei prossimi giorni si chiarirà meglio la situazione e c’è grande attesa per conoscere il numero di auto elettriche vendute il 3 giugno, data che si è già guadagnata un posto nella storia.