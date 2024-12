DS N°8 è il nome scelto per la nuova creazione del brand francese

Un paio di settimane prima di presentare il suo importante modello in arrivo, DS Automobiles ha deciso di rivelare una nuova strategia di denominazione. Questo approccio collega i nomi della gamma esistente e quelli dei futuri modelli del marchio, pur mantenendo i numeri e adottando una logica più audace con “N°” (numero). Questa strategia è combinata con una presenza del marchio sempre più assertiva, con un badge che rimane ben visibile nella parte anteriore e la firma DS Automobiles scritta per intero nella parte posteriore dell’auto. Il primo modello ad usare la nuova denominazione sarà la DS N°8.

La prossima creazione di DS Automobiles si chiamerà DS N°8

L’introduzione della convenzione di denominazione “N°” lancia una nuova generazione di modelli per DS Automobiles, evidenziando un’evoluzione significativa. “N°” è un omaggio alla lingua francese, in quanto rappresenta il modo usuale di scrivere “numero” in francese, incarnando un’eleganza e un’atemporalità che trascende le lingue. Rappresenta l’alba di una nuova era. Il “°” è disegnato come una punta di diamante, simbolo di eleganza e competenza.

La futura gamma DS Automobiles seguirà questa nuova strategia di denominazione. Il numero corrisponderà alle dimensioni e al segmento del modello. “8” è un nuovo numero per DS Automobiles. La sua forma, vicina al segno dell’infinito, è associata all’equilibrio e alla serenità, che si uniscono per formare un insieme armonioso.

Per preservare l’identità del Marchio, la parte posteriore della vettura presenterà la firma ” DS N°8″ completata da “DS Automobiles”. Questa marcatura separata assicura una netta separazione tra il Marchio e il modello, indicando al contempo una progressione verso il futuro elettrico.

Prima di vedere nel dettaglio gli interni della DS N°8, DS Automobiles svela il profilo della sua plancia. La purezza del suo design ispirato alle barche combina perfettamente un alto livello di tecnologia e competenza. Questa chimica è la prova dell’abilità dei designer DS Automobiles nell’uso dei materiali. Il rivestimento della portiera avvolge gli occupanti e include l’impianto audio e l’illuminazione in modo innovativo. L’illuminazione spettacolare esalta il design aereo della plancia che sembra sospesa, rendendola serena.