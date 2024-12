Nuova Fiat Multipla, Grande Panda e Fastback: il loro probabile successo aiuterà l’erede di Tavares?

In queste ore in casa Stellantis tiene banco l’argomento relativo alle dimissioni del CEO Carlos Tavares che come sappiamo sono state accolte dal Consiglio d’amministrazione dell’azienda che si è messo subito alla ricerca del sostituto che dovrà fare i conti con una situazione non certamente rosea. Molti brand sono a rischio a causa delle scarse vendite. Tra questi particolarmente difficile sembra la situazione di Chrysler, Dodge, DS e Maserati. Non è questo il caso di Fiat che invece rimane il marchio con il maggior numero di immatricolazioni a livello globale. Anzi la casa torinese con l’arrivo delle nuova Fiat Multipla, Fiat Grande Panda e Panda Fastback potrebbe dare una grossa mano al futuro CEO di Stellantis per rimettere a posto i conti.

Stellantis tornerà a respirare con la nuova Fiat Multipla, con Fiat Grande Panda e con Panda Fastback?

Nuova Fiat Multipla, Fiat Grande Panda e Panda Fastback infatti potrebbero garantire un gran numero di immatricolazioni e nuove importanti quote di mercato al gruppo automobilistico a livello globale. Tra l’altro, andando a collocarsi in segmenti di mercato estremamente popolari e con un rapporto qualità prezzo davvero molto ma molto interessante, le probabilità che queste tre vetture possano dare una mano al futuro erede di Carlos Tavares sembrano essere piuttosto elevate. Una prima idea di quanto effettivamente queste auto potranno incidere sulla situazione economica di Fiat e anche di Stellantis la avremo proprio con Fiat Grande Panda.

Presentata lo scorso 11 luglio deve ancora arrivare sul mercato. Le ultime indiscrezioni dicono che l’auto in Italia sarà commercializzata a partire da gennaio 2025 prima con la versione elettrica al 100 per cento e poi con l’ibrida. Quanto alle altre due auto devono ancora essere presentate. Per loro si parla del 2026 come anno di debutto e per il momento le conosciamo solo attraverso render e teaser.

La prima ad arrivare doveva essere la nuova Fiat Multipla ma dopo le ultime voci non sembra più così sicuro. La stampa estera ipotizza che per prima possa arrivare Fiat Panda Fastback, nome provvisorio di un futuro SUV coupé lungo circa 4,35 metri che potrebbe debuttare su piattaforma smart car di Stellantis nella primavera del 2026. Intorno alla metà del 2026 dovrebbe toccare alla nuova Fiat Multipla. La vettura avrà poco a che spartire con la celebre monovolume che in passato fece discutere per il suo insolito look nella gamma di Fiat. Si tratterà infatti di un SUV dalle forme squadrate lungo circa 4,4 metri che dovrebbe arrivare sul mercato sia in versione a 5 posti che in versione a 7 posti.

Entrambi questi modelli così come Fiat Grande Panda disporranno di una gamma di motori termici ed elettrici con un rapporto qualità prezzo davvero interessante. La nuova Multipla sarà prodotta a Kenitra in Marocco mentre ancora non si conosce la fabbrica che si occuperà della produzione di Panda Fastback.

Si vocifera che queste auto saranno capaci di fare concorrenza anche ai modelli di Dacia dando a Stellantis nuova linfa in termini di vendite. Con questi due modelli inediti, che attualmente mancano alla gamma di Fiat, assieme alla nuova Fiat Grande Panda, dunque la casa torinese potrebbe essere sempre più protagonista all’interno del gruppo Stellantis sotto il successore di Carlos Tavares. Vedremo dunque se davvero le cose andranno così e quale sarà il peso specificio di queste vetture sul mercato nei rispettivi segmenti in Europa e nel mondo.