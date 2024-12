Carlos Tavares si dimette da CEO di Stellantis

Stellantis ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la presidenza di John Elkann, ha accettato oggi le dimissioni di Carlos Tavares dal suo ruolo di Amministratore Delegato con effetto immediato.

Il processo di nomina del nuovo Amministratore Delegato permanente è in pieno svolgimento, gestito da uno Special Committee of the Board, e si concluderà entro la prima metà del 2025. Fino ad allora, verrà istituito un nuovo Comitato Esecutivo ad Interim, presieduto da John Elkann. Stellantis conferma le indicazioni presentate alla comunità finanziaria il 31 ottobre 2024 in merito ai risultati dell’intero anno 2024.

Il Senior Independent Director di Stellantis, Henri de Castries, ha commentato: “Il successo di Stellantis sin dalla sua creazione è stato radicato in un perfetto allineamento tra gli azionisti di riferimento, il Consiglio di Amministrazione e il CEO. Tuttavia, nelle ultime settimane sono emerse opinioni diverse che hanno portato il Consiglio di Amministrazione e il CEO a giungere alla decisione odierna”.

Il presidente John Elkann ha affermato: “Ringraziamo Carlos Tavares per i suoi anni di servizio dedicato e per il ruolo che ha svolto nella creazione di Stellantis, oltre ai precedenti turnaround di PSA e Opel, che ci hanno messo sulla strada per diventare un leader globale nel nostro settore. Non vedo l’ora di lavorare con il nostro nuovo comitato esecutivo ad interim, supportato da tutti i nostri colleghi di Stellantis, mentre completiamo il processo di nomina del nostro nuovo CEO. Insieme garantiremo la continua implementazione della strategia aziendale negli interessi a lungo termine di Stellantis e di tutti i suoi stakeholder”.

Carlos Tavares avrebbe dovuto restare al vertice dell’azienda per l’intero anno 2025 e fino ai primi mesi del 2026, ma tale programma è stato accelerato. La gestione delle sue responsabilità sarà temporaneamente affidata a un comitato interno, la cui guida è stata assegnata a John Elkann, presidente di Stellantis. Lo scorso ottobre, l’azienda aveva già avviato un processo per individuare un successore, ma per il momento si prevede che le funzioni di Tavares saranno esercitate, nei prossimi mesi, da un comitato esecutivo presieduto da John Elkann.