Fiat Panda Fastback: sarà parente stretta di Citroen Basalt?

Fiat Panda Fastback è il soprannome dato attualmente ad uno dei prossimi modelli che Fiat lancerà sul mercato. Il suo arrivo è previsto nel corso della prima parte del 2026. Questo veicolo nascerà su piattaforma smart car e avrà molte cose in comune con Fiat Grande Panda e anche con la futura Fiat Multipla. Si dice che questa vettura sarà però anche parecente stretta del SUV coupé Citroen Basalt. Le due auto infatti non convidideranno solo la stessa piattaforma ma, a quanto pare, saranno simili anche nello stile.

Fiat Panda Fastback: sarà un po’ come la Grande Panda e un po’ come la Citroen Basalt

La parte anteriore della futura Fiat Panda Fastback potrebbe richiamare, in gran parte, il design della Fiat Grande Panda, mentre la zona posteriore si distinguerà per un aspetto più distintivo, con una linea squadrata ma caratterizzata da un lunotto inclinato. La parte finale della vettura potrebbe adottare un look particolare, con una fanaleria orizzontale dal design moderno e il logo Fiat posizionato al centro del portellone.

Per quanto riguarda le dimensioni, la Fiat Panda Fastback dovrebbe essere simile alla Citroen Basalt Vision, che misura circa 4,3 metri e sarà destinata ai mercati sudamericani e asiatici. La piattaforma su cui sarà costruita la Fastback rimarrà la stessa della Grande Panda, ossia la Smart Car.

Per gli interni, non si prevedono grandi cambiamenti rispetto alla Fiat Grande Panda. La futura Fiat Panda Fastback dovrebbe infatti presentare una plancia dalle linee rettangolari con angoli arrotondati, ispirata alla storica pista del Lingotto di Torino. Inoltre, saranno presenti due schermi da 10 e 10,25 pollici per il quadro strumenti e il sistema di infotainment, in continuità con l’approccio tecnologico e stilistico del modello precedente. Vedremo se a proposito di questo atteso modello emergeranno nuovi indizi già nel corso delle prossime settimane.