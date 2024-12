Maserati: celebra il suo 110° anniversario a Modena con l’esclusiva Tridente Experience

Un evento esclusivo di due giorni per celebrare il marchio Maserati e i suoi 110 anni di storia, immersi nel palcoscenico naturale di Modena e nei luoghi iconici della casa automobilistica che ha sede lì. La Trident Experience – andata in scena lo scorso weekend e pensata per un numero limitato di ospiti – è riuscita a coniugare momenti di passione, lusso e innovazione, per un’immersione nella vera essenza del mondo del brand italiano. Tra gli ospiti, il Maserati Italia Club, la famiglia Panini, i nipoti di Ettore Maserati e Matilda De Angelis.

A Modena l’esclusiva Trident Experience celebra Maserati e il suo 110° anniversario

Ad accogliere gli ospiti e i partecipanti nella sede storica di Viale Ciro Menotti a Modena, con la sua caratteristica torre illuminata di blu appositamente per l’evento, l’attesissima e spettacolare presentazione della Maserati GranTurismo 110 Anniversario. Questa serie limitata, disponibile in due configurazioni da 55 unità ciascuna, è stata creata per celebrare l’anniversario del marchio ed è pronta a scrivere un altro glorioso capitolo nella storia ultracentenaria del tridente. L’attrice Matilda De Angelis ha accompagnato gli ospiti alla scoperta del ricco patrimonio storico del marchio e della sua identità moderna.

Il viaggio della Trident Experience è proseguito in Piazza Roma tra momenti istituzionali, visite culturali e intermezzi di svago, per concludersi in una serata a Casa Maria Luigia di Massimo Bottura con una Cena di Gala. Lo chef stellato ha condiviso con gli ospiti un’esperienza immersiva nelle sue personali collezioni artistiche e nei sapori autentici delle sue creazioni culinarie.

Il secondo giorno dell’evento, domenica 1 dicembre, ha visto sfilare 110 Maserati, tra modelli attuali e storici. Tra le auto d’epoca spiccavano la A6GCS Berlinetta, la 3500 del 1960, la 3500GT Spyder del 1961, la Maserati Mistral del 1966, la Ghibli Spyder e la Ghibli SS del 1970, oltre a una Maserati Indy 4200 America del 1971 e una Maserati Indy America 4700.

La parata celebrativa è partita dallo storico stabilimento di Viale Ciro Menotti per raggiungere l’Autodromo di Modena, attraversando la centralissima Via Emilia. Giunti a destinazione, è stato possibile testare le performance della MC20 e della GranTurismo dei campioni di Maserati e si è svolta una gimkana adrenalinica con la GranTurismo e la Grecale Folgore, oltre a giri veloci con la GT2 Stradale e la Maserati Corse GT2, vettura che ha segnato il ritorno del brand nel mondo delle competizioni automobilistiche a ruote coperte.

Infine, per assistere alle performance su strada, i partecipanti hanno avuto la possibilità di guidare le vetture della gamma sulle colline modenesi. Accanto alle evoluzioni in pista e su strada, spazio è stato dedicato anche alla MCXtrema e alla Tipo Folgore, vettura partecipante al Campionato Mondiale FIA ​​Formula E. Infine, aree dedicate al nostro partner Sparco, ai due modelli GT 110 Anniversario in livrea speciale e al sistema audio Sonus faber.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza esclusiva, si è tenuto un workshop di cucina tradizionale locale, mirato a sottolineare ancora di più lo stretto legame tra il brand e la città di Modena. Guidati da esperti maestri di cucina, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di apprendere i segreti per creare l’impasto perfetto per realizzare i classici tortellini.

Santo Ficili, CEO di Maserati ha dichiarato: Sono orgoglioso di aver avuto l’opportunità di celebrare i primi 110 anni di storia di Maserati e di averlo fatto a Modena. Questo territorio è il cuore pulsante di un marchio straordinario, il più longevo di tutta la Motor Valley italiana, capace di portare nel mondo una visione unica di performance, design, artigianalità e innovazione, sinonimo di lusso italiano. La Trident Experience ha avvicinato ancora una volta la città a Maserati, rafforzandone il legame e parlando della sua eccellenza, mettendo in mostra le auto più belle e iconiche del nostro marchio”.