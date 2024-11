Maserati GranTurismo 110 Anniversario: ecco la nuova serie speciale per festeggiare i 110 anni del brand

110 anni di prestazioni, design, artigianalità, unicità e tecnologia, Maserati celebra un importante traguardo con la serie speciale di un modello iconico della Casa del Tridente: “ Maserati GranTurismo 110 Anniversario”.

Svelata la nuova Maserati GranTurismo 110 Anniversario

Maserati GranTurismo è molto più di un’auto: è un’icona, uno stile di vita che incarna perfettamente lo spirito del brand, un modello in grado di unire prestazioni sportive a comfort adatti alle lunghe percorrenze e lusso. E guarda anche al futuro, adottando per la prima volta nella storia Maserati un propulsore 100% elettrico, nella versione Folgore.

La GranTurismo Folgore diventa la protagonista della serie speciale “ Maserati GranTurismo 110 Anniversario” – un’edizione limitata in tanti esemplari quanti sono gli anni della Casa del Tridente, simbolo di un ponte ideale tra passato, presente e futuro del brand. Heritage e innovazione si fondono così per creare contenuti esclusivi resi possibili dal Programma di Personalizzazione Fuoriserie.

Questa serie limitata è disponibile in due configurazioni da 55 esemplari ciascuna: la prima in Rame Folgore; la seconda nell’esclusivo Blu Inchiostro, entrambe con finiture dedicate, cerchi speciali con dettagli “black and copper” e interni in denim o Econyl nero e cuciture color rame o blu.

Il vero USP di questa serie limitata è il logo, creato esclusivamente per l’anniversario: il Tridente, seguito dai numeri “110” con una speciale inclinazione, è posizionato sul montante C e rappresenta il dinamismo e la capacità di innovazione del marchio nei suoi 110 anni di storia.

Lo stesso logo sarà presente anche su un’altra vettura di grande importanza per Maserati: la monoposto elettrica Tipo Folgore, che prenderà parte alla prima gara della Stagione 11 della massima serie completamente elettrica, l’ABB FIA Formula E World Championship, a San Paolo, in Brasile, il 7 dicembre. La monoposto scenderà in pista con la nuova livrea blu e oro rosa impreziosita dal logo tributo 110 accanto all’abitacolo.

“ Maserati GranTurismo 110 Anniversario” debutterà su strada nell’ambito dell’esclusivo programma Trident Experience, un evento di due giorni ideato da Maserati per celebrare questo importante anniversario insieme ai suoi ospiti e ai clienti più appassionati.

La serie limitata, nelle configurazioni Rame Folgore e Blu Inchiostro, sarà protagonista sabato 30 novembre all’apertura delle celebrazioni, con un unveiling presso lo showroom di Viale Ciro Menotti, dove i partecipanti saranno immersi nella storia ultracentenaria e nell’identità moderna del brand.

La missione di Maserati è scrivere il futuro della mobilità nel segmento di lusso, mettendo al centro le richieste dei propri clienti. Una missione che continua anche 110 anni dopo e che trova slancio attraverso la serie speciale “ Maserati GranTurismo 110 Anniversario”, guardando al futuro e portando ancora una volta il lusso italiano in tutto il mondo.