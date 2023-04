Maserati Grecale Folgore: presentato il D-SUV elettrico

Il Costruttore del Tridente ha presentato al Salone dell’Auto di Shanghai il suo primo SUV elettrico. Si tratta della nuova Maserati Grecale Folgore, proposto sul mercato un anno dopo le varianti tradizionali ed elettrificate del D-SUV del Tridente. Maserati ha presentato al Salone dell’Auto di Shanghai le sue novità in tema di elettrico, dal momento che accanto alla Grecale Folgore ha presentato anche la GranTurismo e GranTurismo Folgore, risultando anche il primo costruttore del lusso italiano a realizzare veicoli completamente elettrici.

La Cina è infatti la culla di questa affascinante ed entusiasmante rivoluzione della mobilità, non solo in termini di innovazione ma anche di lungimiranza e interesse radicato nel mercato del lusso, oltre che il luogo ideale per la prima mondiale di Maserati Grecale Folgore. Sebbene il Costruttore del Tridente non ha diffuso i parametri tecnici del suo primo SUV elettrico, possiamo dire che si tratta di un veicolo dotato di batteria da 105 kWh con tecnologia a 400 Volt.

La Maserati Grecale Folgore adotta un doppio propulsore elettrico, uno sull’asse anteriore e uno su quello posteriore, realizzando la trazione integrale elettrica ed erogando 410 kW di potenza pari a 550 cavalli oltre che una coppia di 800 Nm; dati utili ad accelerare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e di raggiungere i 200 km/h, da fermo, in poco più di 16 secondi. La velocità massima è di 220 km/h.

Maserati Grecale Folgore è al centro del processo di elettrificazione del marchio

Il futuro dell’elettrificazione è fortemente radicato in Cina. Folgore è il nome della gamma elettrica del Tridente e rappresenta l’innovazione, il lusso, la bellezza funzionale e la visione che unisce passato e futuro in nome dello stile inimitabile proposto da Maserati. Il Salone dell’Auto di Shanghai 2023 è quindi il punto di incontro ideale tra il mercato asiatico e il marchio, per rimarcare e valorizzare il concetto di “performance di lusso italiana”, dove Maserati Grecale Folgore rappresenta l’alba di una nuova era.

La presentazione in Cina non è quindi casuale. Come ha sottolineato Bernard Loire, Chief Commercial Officer di Maserati, “la Cina è il mercato più avanzato in termini di elettrificazione. Ed è una sfida importante per Maserati che tra i luxury brand italiani è il primo ad elettrificare tutta la gamma”. Allo stesso tempo in Cina il costruttore dispone di 55 dealers che coprono le maggiori città del Paese asiatico. L’elettrificazione giocherà un ruolo chiave nella strategia futura di Maserati a partire proprio dalla nuova Maserati Grecale Folgore, con l’impegno di produrre versioni elettriche di tutti i suoi modelli entro il 2025 e solo veicoli completamente elettrici entro il 2030. È un piano ambizioso che riflette l’audacia che da sempre caratterizza il DNA del Costruttore del Tridente che guarda sempre di più al futuro, dove il suo successo si baserà sulla sua unicità italiana, sulla sua capacità di suscitare emozioni con prodotti di qualità ed esclusivi oltre che sulla magia dell’innovazione. Tutto questo è esattamente ciò di cui l’industria automobilistica avrà bisogno nel prossimo futuro secondo Maserati.

Sulla nuova Maserati Grecale Folgore si può scegliere fra quattro differenti modalità di guida, agendo sul selettore posto sul volante: Max Range, GT, Sport e Offroad. Va detto anche che in Maserati hanno lavorato pure sul sound ricreando i suoni tipici dei propulsori endotermici del Tridente. La nuova Maserati Grecale Folgore, nelle parole del CEO del Tridente, Davide Grasso, rappresenta un nuovo inizio per il marchio.