Fiat 500X: risultato disastroso in Francia a novembre 2024

Fiat sta affrontando notevoli difficoltà con la sua Fiat 500 elettrica, le cui vendite sono ben lontane dagli obiettivi fissati da Stellantis. La city car elettrica, prodotta nello stabilimento di Mirafiori, ha sospeso la produzione a partire dal 2 dicembre. Ma la situazione non migliora nemmeno per la Fiat 500X, che in Francia è passata dalla 147esima posizione delle vendite in Francia nel novembre 2023 alla 343esima lo scorso mese, superata anche dalla Mercedes AMG che ha venduto un esemplare contro le zero unità del modello di Fiat. Questo almeno secondo quanto riporta l’Automobile Magazine.

Nemmeno un esemplare venduto in Francia da Fiat 500X nel mese di novembre del 2024

Questo comunque non è un caso isolato in Francia, infatti oltre alla Fiat 500X anche altri modelli hanno avuto difficoltà a trovare nuovi acquirenti. Oltre alla 500X, anche modelli come la Toyota Supra, la Land Cruiser, la Mirai a idrogeno, la Maserati Levante e la Kia Soul hanno registrato vendite pari a zero nel mercato francese a novembre.

Questo evidenzia una tendenza più ampia che coinvolge vari brand, riflettendo un mercato sempre più competitivo e in evoluzione, dove modelli anche prestigiosi stanno faticando a mantenere la domanda. La situazione di Fiat e di altri marchi potrebbe richiedere strategie più incisive per risollevare le vendite e conquistare i consumatori. Ricordiamo che comunque Fiat 500X è giunta ormai alla conclusione della sua carriera. La sua produzione infatti è destinata ad interrompersi a breve.

Al momento non è previsto un erede diretto per questo modello. Il suo posto sarà preso in parte dalla nuuova Fiat 600 e in parte dalle future auto della gamma Panda: nuova Fiat Multipla e nuova Fiat Panda Fastback. A differenza della Fiat 500X nessuna di loro però sarà prodotta in Italia.