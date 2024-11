Nuova Fiat Multipla: ecco chi saranno i rivali nel segmento dei SUV a 7 posti

Non si è mai assistito a un’offerta così ampia di nuovi SUV a 7 posti pensati per le famiglie. A partire dal gruppo Stellantis, che introdurrà almeno cinque modelli. Tra questi, la nuova generazione della Citroën C3 Aircross, accompagnata dalle sue “sorelle” Opel Frontera e nuova Fiat Multipla, rivedranno il concetto di SUV in una versione particolarmente compatta, con una lunghezza di circa 4,40 metri.

Ecco alcuni dei concorrenti di nuova Fiat Multipla nel segmento dei SUV a 7 posti

Questi modelli, disponibili sia con 5 che con 7 posti, saranno proposti in varianti termiche, leggermente ibride, con motorizzazioni da 100 e 136 CV, oltre che in versioni completamente elettriche con una potenza di 113 CV. Tuttavia, a bordo di queste vetture, i clienti dovranno fare una scelta importante: optare per i 7 posti e sacrificare un po’ di spazio per i bagagli, oppure ridurre il numero di passeggeri per poter caricare più oggetti, evitando di dover ricorrere al portapacchi sul tetto.

La nuova Fiat Multipla che sarà lanciata sul mercato tra il 2025 e il 2026 sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. Sempre per Stellantis ci saranno anche Peugeot 5008 e Citroen C5. La concorrenza per la sua versione a 7 posti non arriverà però solo dalle altre marche di Stellantis. Basti pensare alla nuova Dacia Jogger che avrà 5 e 7 posti e i vari Seat Tarraco, DR 7.0, Renault Espace, Nissan X-Trail, DFSK Glory 580 e tante altre.

Ma ovviamente i nuovi SUV a 7 posti non saranno solo orientati verso il segmento low cost, come dimostra ad esempio la Volkswagen Tayron, che debutterà nel marzo del 2025. Questo modello avrà un prezzo di partenza inferiore ai 50.000 euro e sarà disponibile con motorizzazioni MHEV (mild hybrid) e PHEV (plug-in hybrid), mentre non è prevista una versione completamente elettrica. Un altro modello interessante sarà la Mercedes-Benz EQB, che arriverà con una seconda generazione, ispirata al concept mostrato al Salone di Monaco nell’autunno del 2023. Si tratterà, naturalmente, di un SUV elettrico, con un’autonomia che raggiungerà i 750 km, confermando l’impegno del marchio tedesco nel settore delle auto a zero emissioni.

Si spera naturalmente che la nuova Fiat Multipla sarà in grado di farsi largo nel segmento grazie ad un rapporto qualità prezzo interessante, uno stile di design simile a quello di Fiat Grande Panda e ampio spazio interno. Il suo debutto viene considerato come estremamente importante per il futuro della casa torinese che conta di aumentare e non di poco le vendite e le quote di mercato grazie a questo modello che sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida sia in versione a 5 posti e sia in 7 posti.