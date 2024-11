Dodge Durango, solo 1.000 unità della SRT 392 AlcHEMI riservate all’Europa

Il capitolo finale per i celebri motori HEMI V8 di Stellantis si avvicina rapidamente. Siamo nel corso della cosiddetta transizione, processo che porta verso nuovi orizzonti, ibridi ed elettrificati, ma il gruppo industriale continua a proporre questi propulsori iconici su determinati modelli. Sappiamo già che questi HEMI non saranno disponibili sui picjk-up Ram del 2025 o su alcune delle Dodge più popolari.

Tra i modelli che ancora offrono il motore HEMI c’è la Dodge Durango, che nel 2025 abbandona il modello SRT 392, segnando l’uscita di scena di alcune varianti come SXT, Citadel e SRT 392. Per gli appassionati, rimangono in gamma le versioni GT, R/T e SRT Hellcat. Gli acquirenti che desiderano prestazioni estreme possono ancora scegliere il V8 sovralimentato da 6,2 litri.

A inizio anno, Dodge ha celebrato l’era HEMI V8 con un’edizione speciale: la Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI 2024, parte del programma “Last Call”. Questo omaggio sancisce la fine della produzione della serie HEMI, prevista entro la fine del 2024, mentre Stellantis si prepara al futuro della Durango, attesa nel 2026 con motori tradizionali e propulsori completamente elettrici.

Stellantis, però, sfrutta anche le ultime settimane del 2024 per lanciare la Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI anche in Europa, sottolineando il legame con la tradizione e il pubblico dei collezionisti. Questa versione limitata celebra la storia prestazionale di Dodge unendo lusso e tecnologia. Gli elementi di design esclusivi includono freni Brembo SRT gialli, strisce esterne con accenti a nido d’ape, interni in pelle nera di alta qualità con cuciture gialle e argento, cerchi da 20 pollici in Satin Black, adesivi personalizzati per i parafanghi e dettagli in fibra di carbonio forgiata.

Disponibile in quattro tonalità esclusive, Diamond Black, Destroyer Gray, Vapor Gray e White Knuckle, la AlcHEMI monta il potente motore HEMI SRT V8 da 6,4 litri, capace di erogare 475 CV e 637 Nm di coppia. Questo consente al SUV a tre file di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi, con una velocità massima di 250 km/h.

L’edizione speciale è limitata a soli 1.000 esemplari per il mercato europeo, sempre all’insegna di esclusività e grandi prestazioni.