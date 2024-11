Ram: il nuovo pickup sorprenderà secondo il suo CEO

Ram sta continuando a lavorare allo sviluppo di un nuovo pick-up di dimensioni più contenute rispetto al 1500 full-size, destinato al mercato statunitense. Tuttavia, i dettagli precisi sulla sua data di presentazione e le caratteristiche finali del veicolo non sono ancora chiari. Le speculazioni sul progetto vanno avanti da anni, alimentate dalla crescente popolarità dei pick-up di dimensioni compatte e medie, che sono diventati veicoli sempre più apprezzati per uno stile di vita dinamico e versatile, in costante espansione.

In una recente intervista con Motor Trend, il CEO di Ram, Chris Feuell, ha confermato che il nuovo pick-up “sarà lanciato sul mercato”, ma non ha specificato se si tratterà di un modello pensato per competere direttamente nel segmento dei pick-up di medie dimensioni, dove rivali affermati come Ford Ranger, Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado e GMC Canyon dominano il panorama.

Un’altra possibilità è che Ram stia progettando un veicolo ancora più compatto, simile per dimensioni e concetto ai modelli Hyundai Santa Cruz o Ford Maverick, con una piattaforma monoscocca. In ogni caso, il nuovo pick-up di Ram si prepara a intraprendere un percorso inedito nel panorama dei veicoli utilitari. Chris Feuell ha alimentato ulteriormente le speculazioni sul futuro pick-up di Ram, suggerendo che la piattaforma scelta per il nuovo modello sorprenderà il pubblico, creando così grande aspettativa. Questo commento ha dato spazio a diverse ipotesi, incluso il fatto che il veicolo potrebbe essere più piccolo rispetto ai tradizionali pick-up di medie dimensioni.

Anche se non ci sono conferme ufficiali, l’idea che Ram possa lanciare un modello più compatto sembra sempre più probabile. Feuell ha comunque confermato che una decisione sulla piattaforma del nuovo pick-up è già stata presa. Secondo Motor Trend, è possibile che non venga utilizzata una struttura tradizionale body-on-frame, basata sull’architettura STLA Frame, ma una piattaforma monoscocca di Stellantis, come STLA Large o STLA Medium.

La produzione del nuovo veicolo dovrebbe essere affidata allo stabilimento di Belvidere in Illinois, precedentemente dedicato alla produzione del Jeep Cherokee, ma fermo dal gennaio 2023. Dopo le trattative sindacali con l’United Auto Workers, è stato deciso che lo stabilimento riprenderà l’attività nel 2027. Tuttavia, non è stato ancora confermato quale modello verrà prodotto, anche se molte fonti puntano su un pick-up.

Feuell ha anche accennato al fatto che il nuovo modello potrebbe essere distribuito a livello globale e sarà disponibile con diverse opzioni di propulsione per soddisfare le esigenze di vari mercati. Maggiori dettagli sul lancio saranno rivelati l’anno prossimo.

Nel frattempo, Ram offre già due pick-up di dimensioni più contenute in alcuni mercati globali, come in Sud America. Il primo è il Rampage, un pick-up compatto basato sulla piattaforma monoscocca Small Wide, condivisa con la Jeep Compass e la Jeep Commander. Il secondo è il 1200, un modello di medie dimensioni con un design a telaio tradizionale, che deriva dalla Fiat Titano e dalla Peugeot Landtrek, entrambi basati su pick-up cinesi come il Kaicene F70 e il Changan.