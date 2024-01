Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI: ultimo saluto al motore Hemi V8 per il SUV

Il 2024 segna un capitolo significativo nella storia di Dodge con l’introduzione del Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI 2024. Questo modello pionieristico rappresenta l’apice della celebrazione di un anno per il SUV ad alte prestazioni del marchio, simboleggiando l’ultima ondata di produzione del motore Hemi V8 per il Durango.

La produzione di tutte le versioni di questo modello, alimentati dall’Hemi V8 (inclusi il potentissimo Durango SRT Hellcat da 720 CV e quelli alimentati dall’Hemi da 5.7 litri), si concluderà entro la fine del 2024.

Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI: anche il super SUV rende omaggio al motore Hemi V8

Tim Kuniskis, CEO di Dodge, ha sottolineato l’importanza di questo otto cilindri nel dominio del segmento dei SUV ad alte prestazioni da parte del produttore di muscle car. Questo annuncio segue la strategia precedentemente adottata per le Charger e Challenger, enfatizzando l’addio a un’era iconica.

Il nuovo Durango SRT 392 AlcHEMI si distingue come una trasformazione magistrale del Durango SRT 392. Questo super SUV vanta una serie di contenuti personalizzati unici sia esternamente che internamente.

La produzione sarà limitata a un massimo di 1000 esemplari, con una pianificazione di 250 unità per ciascuno dei quattro colori esterni disponibili: Diamond Black, Destroyer Gray, Vapor Gray e White Knuckle.

Tra le caratteristiche distintive di questa versione speciale, troviamo:

Cerchi in lega SRT da 20” in Satin Black

Impianto frenante Brembo SRT giallo

Grafiche 392 in Satin Black con inserti gialli sui parafanghi

Strisce esterne a doppia texture a nido d’ape con bordi accentuati in giallo

Terminali di scarico neri

Badge griglia e portellone in Midnight Metallic

Interni SRT unici con cuciture in giallo e argento

Logo SRT 392 ricamato sui poggiatesta dei sedili, arricchito da cuciture gialle e argento

Volante in pelle e camoscio con logo SRT LED bianco

Inserti interni in fibra di carbonio forgiata

In linea con i veicoli della gamma speciale Last Call, gli appassionati non dovranno affidarsi alla sfera di cristallo per trovare il nuovo Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI. Tramite il Dodge Horsepower Locator, i clienti possono cercare le assegnazioni disponibili.

Questo strumento interattivo aiuta i clienti a individuare le concessionarie presenti nelle vicinanze che riceveranno un modello “Last Call” del Durango, permettendo ricerche per colore del veicolo e codice postale. La lista dei modelli disponibili verrà aggiornata quotidianamente man mano che i concessionari ricevono nuove assegnazioni.

Il Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI 2024 sarà disponibile ad un prezzo superiore di 3595 dollari (3288,92 euro) rispetto a quello di partenza del Durango SRT 392. La produzione avrà inizio ad aprile, con i veicoli che arriveranno presso gli showroom Dodge a partire da maggio. Questo modello sarà assemblato presso il Detroit Assembly Complex di Stellantis presente a Jefferson (Detroit, Michigan).