Théo Pourchaire si unisce al Team Peugeot TotalEnergies come pilota di test e sviluppo

Il Team Peugeot TotalEnergies è orgoglioso di annunciare l’arrivo di Théo Pourchaire, un talentuoso pilota francese di 21 anni, come collaudatore e pilota di sviluppo per il suo programma FIA World Endurance Championship (WEC). Dopo un’impressionante carriera nelle monoposto, coronata dalla vittoria del campionato di Formula 2 nel 2023, Théo intraprende un nuovo entusiasmante capitolo unendosi al mondo delle gare di endurance con il Team Peugeot TotalEnergies.

Théo Pourchaire amplierà le sue competenze nelle gare di endurance con il Team Peugeot TotalEnergies

Théo Pourchaire ha avuto di recente l’opportunità di guidare la Peugeot 9X8 durante il Rookie Test sul circuito del Bahrain, dove ha dimostrato eccezionali capacità di guida, capacità analitiche e professionalità. La sua promettente prestazione ha convinto il team ad affidargli un ruolo cruciale nello sviluppo e nella preparazione della Peugeot 9X8 per le prossime stagioni.

Questa assunzione riflette l’impegno del Team Peugeot TotalEnergies nel coltivare talenti promettenti e nel far progredire costantemente le sue auto per competere con i migliori nelle gare di endurance. Il ruolo di Théo comporterà la partecipazione a sessioni di test private e il contributo allo sviluppo tecnico della PEUGEOT 9X8. Sarà anche pronto a subentrare come pilota nel WEC qualora un pilota regolare del team non fosse disponibile.

Olivier Jansonnie, Direttore tecnico di Peugeot Sport: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Théo Pourchaire nel Team Peugeot TotalEnergies come pilota di sviluppo. Durante il Rookie Test in Bahrain, ha dimostrato un grande potenziale e una conoscenza approfondita delle caratteristiche uniche della nostra auto. Théo porta una nuova prospettiva grazie alla sua esperienza in monoposto, che è una risorsa preziosa per lo sviluppo del nostro programma di endurance. Siamo ansiosi di lavorare con lui e di integrarlo completamente nel nostro team”.

Théo Pourchaire: “Sono molto emozionato di unirmi a Peugeot Sport come pilota di sviluppo per la prossima stagione; è un’opportunità incredibile. Lo vedo come un nuovo inizio, poiché le gare di endurance sono una nuova sfida per me. Mi sono davvero divertito al Rookie Test in Bahrain, che è andato molto bene. La Peugeot 9X8 è un’auto molto potente, diversa da qualsiasi altra che abbia mai guidato prima. Le auto endurance sono altamente avanzate e all’avanguardia in termini di tecnologia, il che le rende simili alle auto di Formula 1. Essere un collaudatore è un’opportunità fantastica e sono grato al Team Peugeot TotalEnergies per avermi offerto questa possibilità. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo ruolo.”