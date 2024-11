Ram per il decimo anno pickup ufficiale della parata del Giorno del Ringraziamento di Macy

I pickup Ram sono all’altezza della loro missione “Built to Serve” trainando carichi di grandi dimensioni nella tradizione natalizia come veicoli ufficiale della Macy’s Thanksgiving Day Parade. Quest’anno è il decimo anniversario della partecipazione di Ram all’evento. Lavorando a stretto contatto con Macy’s Studios e New York City, il brand di Stellantis sta aiutando a mantenere viva la tradizione natalizia mentre 27 unità trainano enormi carri allegorici, portando gioia nei cuori di milioni di persone in tutta la nazione. La parata inizierà con Tom Turkey appollaiato in cima a un Ram 5500 e culminerà in un gran finale mentre un Ram 3500 aiuterà a trainare l’unico e solo Babbo Natale lungo le strade di Manhattan fino a Macy’s Herald Square sulla 34th St.

Il 2024 segna il decimo anno consecutivo in cui il marchio Ram supporta la parata del Ringraziamento di Macy’s

Inoltre, Ram sarà in pieno spirito natalizio poiché tre dei suoi camion pesanti saranno confezionati per completare i design dei carri di Sesame Street, The Bronx Zoo e la livrea speciale per Babbo Natale. “È un onore incredibile per il nostro marchio svolgere un ruolo così fondamentale in una delle tradizioni natalizie più amate”. ha affermato Chris Feuell, CEO del marchio Ram – Stellantis. “Che si tratti di trainare enormi carri allegorici, supportare la logistica o mettere in mostra la nostra pluripremiata gamma, i camion Ram sono un esempio di forza, capacità e affidabilità. Siamo orgogliosi di contribuire a portare la magia della Macy’s Thanksgiving Day Parade a milioni di famiglie in tutta la nazione.”

Costruito per servire, Ram trainerà 27 carri allegorici nella parata e schiererà 48 veicoli per assistere nel lavoro dietro le quinte necessario per produrre la celebrazione annuale. Un attore chiave, Ram ProMaster assisterà nella logistica della parata. Noto per la sua eccezionale capacità di carico e l’altezza del pavimento a basso carico, il ProMaster è equipaggiato per garantire una produzione senza interruzioni dall’inizio alla fine. La 98a parata annuale del Giorno del Ringraziamento di Macy’s andrà in onda a livello nazionale sulla NBC e sarà trasmessa in simulcast giovedì 28 novembre 2024, dalle 8:30 a mezzogiorno in tutti i fusi orari.