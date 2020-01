Ram 3500 2020: arriva il nuovo pacchetto Night Edition

Uno dei pacchetti sicuramente più interessanti offerti da Ram per i suoi pick-up heavy duty è il Night Edition Appearance Package, disponibile per gli allestimenti Big Horn e Laramie. A partire dall’introduzione del pacchetto avvenuta a fine 2019, in molti si sono chiesti quando sarebbe stato disponibile per il Ram 3500.

Sappiamo che la casa automobilistica americana ha lanciato il Night Edition Package per il 2500 MY2019 ma ha atteso l’inizio del 2020 per renderlo disponibile per il 3500. Per fortuna, l’attesa è finita in quanto il pack è ora disponibile presso le concessionarie Ram statunitensi.

Ram 3500 2020: il brand statunitense annuncia la disponibilità del nuovo pacchetto Night Edition

Il pacchetto Night Edition per il Ram HD mette a disposizione per gli utenti un design monocromatico arricchito da una griglia nera con cornice in tinta con la carrozzeria, badge nero e cerchi in alluminio nero da 20″. Per la prima volta i pick-up Ram Heavy Duty, dotati di doppie ruote posteriori, ora dispongono di cerchi neri da 17″. Presenti anche fari e luci posteriori caratterizzati da una cornice scura.

Il Night Edition Appearance Package è disponibile per il Ram 3500 (e 2500) nelle versioni 4×2 e 4×4 e Crew Cabs e Mega Cab, con la possibilità di scegliere il motore Hemi V8 da 6.4 litri oppure il rinomato Cummins I6 da 6.7 litri con la sua coppia massima da ben 1355 nm. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 50.185 dollari (circa 45.444 euro) per il Ram 3500 Big Horn Crew Cab 4×2 Night Edition.