Stellantis: Robert Peugeot lascia la presidenza di Peugeot Invest

Una nuova fase si apre nella storia della famiglia Peugeot. Il 20 maggio 2025, Édouard Peugeot, appartenente alla nona generazione della dinastia di Sochaux, assumerà la presidenza del consiglio di amministrazione della holding Peugeot Invest. Sarà anche responsabile del comitato investimenti e partecipazioni della società, che detiene il 7,4 per cento del capitale e l’11,5 per cento dei diritti di voto in Stellantis, configurandosi come il secondo maggiore azionista del gruppo.

Édouard prenderà il posto del padre, Robert Peugeot, che lascia l’incarico avendo raggiunto il limite di età, pur mantenendo il ruolo di presidente onorario, dopo ventidue anni alla guida degli interessi della famiglia. Con questa transizione, Peugeot Invest si prepara a entrare in una nuova fase della sua storia, accompagnata dalla nomina di Jean-Charles Douin come nuovo direttore generale, prevista per luglio 2024.

Édouard Peugeot, 40 anni e laureato presso l’Università Paris-Dauphine, si distingue per un profilo fortemente orientato al settore finanziario. Ha infatti trascorso tredici anni a Londra, ricoprendo ruoli significativi, tra cui una posizione presso la banca d’investimento americana JP Morgan, dove ha maturato una solida esperienza nel campo degli investimenti. Dominique Netter, presidente del comitato governance, nomine e remunerazione di Peugeot Invest, ha sottolineato con enfasi “la sua eccellente comprensione ed esperienza della professione di investimento”.

La situazione della holding di famiglia non è però priva di sfide. Negli ultimi anni, Peugeot Invest ha attraversato una fase complicata dal punto di vista finanziario, con perdite significative. Secondo quanto riportato dal quotidiano Les Échos, la società ha registrato un passivo di oltre 320 milioni di euro, dovuto in gran parte agli investimenti in Signa, Ynsect e Orpea. Solo i profitti derivanti dalla partecipazione in Stellantis hanno mitigato l’impatto delle perdite.

Tuttavia, anche Stellantis, guidata da Carlos Tavares, sta affrontando difficoltà crescenti. La casa automobilistica ha recentemente ridotto i propri obiettivi annuali a causa di un contesto di mercato sfavorevole, provocando un forte calo del valore delle sue azioni in borsa. In questo scenario complesso, la leadership e l’esperienza finanziaria di Édouard Peugeot saranno fondamentali per guidare Peugeot Invest verso una nuova fase di stabilità e crescita.