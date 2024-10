Carlos Tavares ha guadagnato ben 23,47 milioni di euro nel 2023

Nel 2023, Carlos Tavares, numero uno del gruppo Stellantis, ha percepito un compenso lordo di 23,47 milioni di euro. Questo dato è stato riportato nel “pay watch” del Sole 24 Ore, che ha raccolto le retribuzioni dei dirigenti di società italiane quotate in borsa, incluse quelle che hanno spostato la loro sede legale all’estero, come nel caso di Stellantis.

Secondo quanto spiegato dal Sole 24 Ore, questa cifra comprende compensi monetari come stipendi fissi, bonus, premi vari, buonuscite e il controvalore delle azioni gratuite quando si acquisisce il diritto a riceverle. Vengono incluse anche eventuali plusvalenze derivanti dall’esercizio di stock option, indipendentemente dal fatto che le azioni vengano poi vendute. Sono invece esclusi i benefici non monetari, come i fringe benefit o l’uso di automobili, abitazioni o aerei a carico dell’azienda.

Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, ha conquistato la vetta in Italia in termini di retribuzione. Nel 2023, il suo compenso è cresciuto del 57 per cento rispetto ai 14,92 milioni di euro percepiti nel 2022, anno in cui si trovava al settimo posto. Questi risultati straordinari riflettono il successo economico del CEO, il cui mandato terminerà all’inizio del 2026.

Secondo quanto riportato nel rapporto, il compenso totale di Carlos Tavares è articolato nelle seguenti voci: 2 milioni di euro come stipendio fisso, 5,79 milioni di euro in forma di bonus, 10 milioni di euro destinati a incentivi legati alla trasformazione a lungo termine dell’azienda, 1,95 milioni di euro sotto forma di benefici post-mandato, e infine 3,74 milioni di euro come controvalore delle azioni gratuite che sono maturate nel corso del tempo.

Sempre a proposito del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA, va segnalata il nono posto del presidente John Elkann, con un compenso di 11,74 milioni di euro nel 2023. Infine guardando i vertici della classifica, al secondo posto troviamo Massimo Della Porta, presidente di Saes Getters, con 21,14 milioni di euro. In terza posizione, a pari merito, troviamo Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, ciascuno con 19,27 milioni di euro.